YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Cideli muhtarlardan İdlib’e 5 briket ev yardımı

Cideli muhtarlardan İdlib’e 5 briket ev yardımı

KASTAMONU HABERLERİ  | 30.06.2020 14:08 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan İdlib Kampanyasına destek olmak isteyen Cideli muhtarlar , kaymakamlık aracılığı ile 5 adet briket ev yaptıracak.Pandemi sürecindeki gayretleri ile birçok ilçeye örnek olan Cide’nin vefalı muhtarları, Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz’ün çağrısı üzerine bir günde aralarında 30 bin TL toplayarak İdlib’e 5 adet briket ev yapımı için katkıda bulundu.

Cideli muhtarlardan İdlib’e 5 briket ev yardımı

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan İdlib Kampanyasına destek olmak isteyen Cideli muhtarlar , kaymakamlık aracılığı ile 5 adet briket ev yaptıracak.
Pandemi sürecindeki gayretleri ile birçok ilçeye örnek olan Cide’nin vefalı muhtarları, Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz’ün çağrısı üzerine bir günde aralarında 30 bin TL toplayarak İdlib’e 5 adet briket ev yapımı için katkıda bulundu. Yardım için muhtarlara teşekkür eden Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, “Büyük bir insani dramın yaşandığı İdlib’de İçişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılacak briket ev kampanyasına, Cide halkı ve iş adamları ile biz de katılacağız. Pandemi sürecinde 6 bin 500 adet gibi rekor düzeyde gıda kolisini nasıl temin etti isek inşallah bu kez de evsiz kalmış insanlara, ev yapımı konusunda tüm Türkiye’ye örnek olacağımızı düşünüyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Athena Gökhan'ın kızı! İşte Athena Gökhan'ın kızı!
PARTNER Ünlü Youtuber'dan olay yaratan paylaşım! Kırmızı bikinisiyle... Ünlü Youtuber'dan olay yaratan paylaşım! Kırmızı bikinisiyle...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da fuhuş operasyonu

Adana'da fuhuş operasyonu

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Kastamonu Namaz Vakitleri 30 Haziran Salı

İmsak
03:06
Sabah
05:08
Öğle
12:54
İkindi
16:54
Akşam
20:29
Yatsı
22:21

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Afatoğlu Eczanesi
Merkez
Buhara Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kastamonu Belediyespor, Betül Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı

Kastamonu Belediyespor, Betül Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Devrekani’de Yerel Eylem Planı toplantısı yapıldı

Devrekani’de Yerel Eylem Planı toplantısı yapıldı

Defterdarlık binasında bir kişi tabancayla vuruldu

Defterdarlık binasında bir kişi tabancayla vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.