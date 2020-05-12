YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının ertelenmesi istendi

Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının ertelenmesi istendi

GİRESUN HABERLERİ  | 12.05.2020 14:25 | Son Güncelleme

Giresun Ziraat Odası, 30 Haziran tarihinde sona erecek olan çiftçi kayıt sistemi başvuruları kapsamında 65 yaş ve üzeri üreticilerin sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı başvurularını yaptıramamaları nedeniyle başvuru tarihinin ileri bir tarihe uzatılmasını istedi.Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, yaptığı açıklamada “Tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgını üreticileri de olumsuz etkiliyor.

Giresun Ziraat Odası, 30 Haziran tarihinde sona erecek olan çiftçi kayıt sistemi başvuruları kapsamında 65 yaş ve üzeri üreticilerin sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı başvurularını yaptıramamaları nedeniyle başvuru tarihinin ileri bir tarihe uzatılmasını istedi.
Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, yaptığı açıklamada “Tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgını üreticileri de olumsuz etkiliyor. 2020 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları 1 Eylül 2019 tarihinde başladı ve 30 Haziran 2020 tarihinde sona erecek. Sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üzeri ile yalnız yaşayan üreticiler, Ziraat Odalarına giderek Çiftçi Kayıt Sistemi işlemlerini yaptıramadığı ve bu üreticilerin mağduriyet yaşamamaları için Çiftçi Kayıt Sistemi başvuru tarihinin şimdiden ileri bir tarihe uzatılmasını bekliyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs denizden bulaşır mı?Koronavirüs denizden bulaşır mı?
Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendiEhliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van’da 350 metre manyat tipi ağ balık ele geçirildi

Van’da 350 metre manyat tipi ağ balık ele geçirildi

Balıkesir’e mevsimlik tarım işçileri geldi

Balıkesir’e mevsimlik tarım işçileri geldi

Mersin ormanlarına 22 bin çam kese böceği yırtıcısı bırakıldı

Mersin ormanlarına 22 bin çam kese böceği yırtıcısı bırakıldı

Alkollü sürücü ters şeritte dehşet saçtı

Alkollü sürücü ters şeritte dehşet saçtı

Büyükşehir, berber ve kuaförlere koruyucu set dağıttı

Büyükşehir, berber ve kuaförlere koruyucu set dağıttı

Başhemşire’den anlamlı çağrı

Başhemşire’den anlamlı çağrı

Giresun Namaz Vakitleri 12 Mayıs Salı

İmsak
03:20
Sabah
05:05
Öğle
12:28
İkindi
16:22
Akşam
19:41
Yatsı
21:18

Giresun Nöbetçi Eczaneler12 Mayıs Salı

Gökhan Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Bulancak
Derman Eczanesi
Dereli
Yeni Eczanesi
Dogankent
Karadeniz Eczanesi
Espiye
Evren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Coğrafi işaret tescilli Çamoluk kuru fasulyesinde kalite damla sulama ile artacak

Coğrafi işaret tescilli Çamoluk kuru fasulyesinde kalite damla sulama ile artacak

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Giresun’da Avukatlar Günü Etkinlikleri

Giresun’da Avukatlar Günü Etkinlikleri

Mhp Giresun Milletvekili Adayı Dr. Orhan Erzurum Seçim Gezilerine Dereli İlçesinde Sürdürüyor

Mhp Giresun Milletvekili Adayı Dr. Orhan Erzurum Seçim Gezilerine Dereli İlçesinde Sürdürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.