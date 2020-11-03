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Çiftçi, polis ve spor akademisi adaylarıyla bir araya geldi

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.11.2020 15:29 | Son Güncelleme

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Spor ve Polis Akademisi hazırlık kurslarına katılıp başarılı olan üniversite öğrencilerini makamında ağırladı.Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Spor ve Polis Akademisi hazırlık kurslarına katılıp başarılı olan üniversite öğrencilerini makamında ağırladı.

Çiftçi, polis ve spor akademisi adaylarıyla bir araya geldi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Spor ve Polis Akademisi hazırlık kurslarına katılıp başarılı olan üniversite öğrencilerini makamında ağırladı.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Spor ve Polis Akademisi hazırlık kurslarına katılıp başarılı olan üniversite öğrencilerini makamında ağırladı. Çayırova Belediyesi ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün birlikte düzenlediği Spor ve Polis Akademisi hazırlık kurslarına katılan, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerini kazanan öğrencilerle bir araya gelen Başkan Çiftçi, öğrencileri tebrik edip başarılar diledi. Eğitime her zaman önem ve öncelik vermeye devam edeceklerini ifade eden Çiftçi, “Çayırovamız’ın eğitimde başarı grafiğini daha yukarıyı taşımak için çalışıyoruz. Belediyemiz bünyesinde eğitim faaliyetlerimiz hız kesmemeden devam ediyor. Okul öncesinden üniversiteye kadar öğrencilerimize destek veriyoruz ve geleceğe hazırlıyoruz” dedi.
Gençlerin eğitimine ve geleceğine çok önem verdiklerini anlatan Çiftçi,“2020-2021 eğitim döneminde de Spor ve Polis Akademisi hazırlık kursları açıyoruz. Kayıtları devam eden kurslarımıza müracaat eden gençlerimizi Gençlik Merkezimizde Temel Yeterlilik Testi sınavlarına hazırlayacağız. Ücretsiz düzenlenen kurslarda öğrencilerimizi beden eğitimi ve spor öğretmenliği, antrenörlük eğitimi, spor yöneticiliği, Rekreasyon, Milli Savunma Üniversitesi, Polis Özel Harekat, bekçilik ve Jandarma Özel Harekat sınavlarına hazırlayacağız” diye konuştu.

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