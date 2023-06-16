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Çiftçilere alternatif ürünü sunmak için okulun bahçesinde lavanta yetiştirdiler

16.06.2023 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Özbek köyündeki okulun bahçesinde çiftçilere alternatif ürün tanıtmak için lavanta yetiştirildi.

Özbek İlk ve Ortaokuluna 2016'da atanan ve iki yıldır okul müdürlüğü görevini yürüten Hakan Süleyman Köse, geçen yıl kasım ayında Tekirdağ'dan getirdiği lavanta fidelerini okulun bahçesindeki 250 metrekarelik uygulama alanına dikti.

Çiftçilere alternatif ürün sunmak için bahçede yetiştirilen lavantaları gören köydeki 3 çiftçi de atıl durumda bulunan toplam 1 dönümlük alanda lavanta yetiştirmeye başladı.

Köse, AA muhabirine, velilerde alternatif tarım ürünü arayışı olduğunu, bu nedenle böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Köylüleri bilmediği bir ürünle tanıştırdıklarını belirten Köse, şöyle konuştu:

"Köy okullarının şehir okullarından farklı bir misyonu vardır. Okul, bulunduğu köyü kalkındırmak anlamında lokomotif olmalıdır. Bu konuda öğretmenlere çok büyük sorumluluk düşüyor. Köyü lavanta ile tanıştırdık."

Okul bahçesinde uygulama alanına lavanta yetiştirdiklerini ve bakımını da öğrencilerle beraber gerçekleştirdiklerini anlatan Köse, öğrenciye temel tarım bilgilerini verdikten sonra lavanta ekimini gösterdiklerini aktardı.

Köse, "Öğrencilere okulda öğrendiklerini kendi evlerinde ailelerine öğretmeleri için lavanta fidanlarını hediye ediyoruz." dedi.

Öğrencilerin okuldaki uygulama bahçesinde öğrendiklerini bahçelerinde de uyguladığını dile getiren Köse, son zamanlarda velilerin de uygulama bahçesini ziyaret ederek lavanta ile ilgili bilgi aldığını bildirdi.

Lavantanın katma değeri yüksek ve tıbbi aromatik bir bitki olduğunu anlatan Köse, çiftçilere alternatif ve kuraklığa dayanıklı bir ürün sunmak istediklerini dile getirdi.

Köy muhtarı Nuri Genç de okul yönetimi tarafından yapılan tarımsal uygulama alanını beğendiklerini dile getirerek, "Lavanta bize yabancı bir ürün. 1 dönümlük alanda bunu uyguladık." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Melek Artin ise lavanta bahçesinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek bahçelerinde lavanta yetiştirmeye başladıklarını anlattı.

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Şırnak İdil özbek köyü

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