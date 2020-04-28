Çiftçilere "Köy Kahvesi"nde bilinçli üretim aşılanıyor

GÜLSEM ADAM - Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bilinçli üretim için verilen eğitimlerinin aksamaması için internet üzerinden yayınlanan "Köy Kahvesi" adı verilen programı hayata geçirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Antalya merkez ve ilçelerdeki çiftçilere daha bilinçli üretim gerçekleştirebilmeleri için verilen eğitimler salgın nedeniyle iptal edildi. Yetkililer, bu süreçte çiftçilerin eğitimlerinin aksamaması ve üretimle ilgili sorulara cevap verilebilmesi için canlı yayın yapılmasına karar verdi.

İl Müdür Yardımcısı İbrahim Irmak'ın stüdyoya dönüştürülen odasından "Köy Kahvesi" adı verilen program, canlı olarak yayınlanmaya başlandı. Yayının ilgi görmesi ve binlerce kişiye ulaşması üzerine ekip, talepler üzerine bazen bir çilek serasını bazen de hasadı yeni yapılan karpuz bostanını stüdyo olarak kullanıyor.

- İlk canlı yayında Kovid-19'la ilgili tedbirler konuşuldu

İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Gökhan Karaca, AA muhabirine, müdürlülük olarak görevlerinden birinin de çiftçilere eğitim vermek olduğunu söyledi.