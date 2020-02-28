Çiftçilerin Dijital Becerilerinin geliştirilmesi projesinin dördüncü toplantısı yapıldı

Çiftçilerin Dijital Becerilerinin Geliştirilmesi (DIGIFARMER) projesinin dördüncü uluslararası toplantısı Çek Cumhuriyeti’nde yapıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülmekte olan "Çiftçilerin Dijital Becerilerinin Geliştirilmesi" projesinin Dördüncü Ulusötesi Proje Toplantısı Çek Cumhuriyeti’nin Mikulov şehrinde gerçekleştirildi.

ERASMUS+ Programı Ana Eylem 2- 2018 Yılı Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı- Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen projenin 4. Ulusötesi Proje Toplantısı Türkiye, Yunanistan, İtalya, İspanya ve Çek Cumhuriyeti’nden 17 temsilcinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Kırsalda çiftçilerin/üreticilerin dijital becerilerini geliştirerek daha aktif olmalarını ve böylece sosyal ve iş yaşamlarında verimlilik ve üretkenliklerini arttırmanın amaçlandığı projenin toplantısı, proje yönetimi ve uygulaması kapsamında proje takvimine göre gerçekleştirilen faaliyetlerin gözden geçirilmesi ile başladı. Projenin fikri çıktıları olan eğitim modülü için gereklilikler, her bir proje ortağı tarafından hazırlanan öğrenme kazanımları ve içerikler Avrupa Dijital Yeterlikler çerçevesinde değerlendirildi. Proje ortağı ülkelerin dillerine çevrilecek olan eğitim modülü ve eğitim materyallerinin mobil uygulama ve e-öğrenme platformlarına taşınması, basılı eğitim materyalleri, e-öğrenme platformunun eğiticiler tarafından kullanılması, eğitim materyallerinin yüklenmesi, deneme eğitimlerinin uygulanması tartışıldı ve gerekli görev paylaşımları yapıldı.

Ulusötesi proje toplantısının Çiftçi ağı "Çiftçi Platformu"nun ele alındığı ikinci gününde platformun yapılandırılması, üyelik yapısı ve kuralları, platformun bölümleri ve içeriklerinin belirlenmesi konularında yapılacaklar ele alındı ve görev dağılımları belirlendi. Projenin genel yönetimi ve dokümantasyonu açısından yerine getirilmesi gereken sorumlulukların, proje faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yaygınlaştırılması konularının gözden geçirildiği toplantı, değerlendirme anketi ve sertifikaların dağıtılmasıyla sona erdi.

