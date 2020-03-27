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Çiftçiye faizsiz ve indirimli kredi desteği

ANTALYA HABERLERİ  | 27.03.2020 12:28 | Son Güncelleme

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "Hayvansal üretim yapan işletmelerimiz, 100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi kullanabilecekler.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "Hayvansal üretim yapan işletmelerimiz, 100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi kullanabilecekler. 100 bin TL üzeri krediler ise en az yüzde 50 oranında sübvanse edilecek" dedi.
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tarımsal kredi destekleri ile ilgili açıklama yapan TBMM Akdeniz-PA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, zor günlerde devlet olarak çiftçinin de yanında olduklarını ifade ederek, "Hayvansal üretim yapan işletmelerimiz, 100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi kullanabilecekler. 100 bin TL üzeri krediler ise en az yüzde 50 oranında sübvanse edilecek. Hayvancılık ile ilgili büyükbaş, küçükbaş, arıcılık konularında 25 milyon liraya kadar ve genç çiftçi ve kadınlara pozitif ayrımcılıkla yüzde 100’e varan oranda yatırım ve işletme kredileri kullanılabilecek" şeklinde konuştu.

Bitkisel üretimde 50 bin TL faizsiz kredi
Bitkisel üretim yapan işletmelerin 50 bin TL’ye kadar faizsiz kredi kullanabileceklerini dile getiren Uslu, "50 bin TL üzeri krediler ise en az %50 oranında sübvanse edilecek. Kontrollü Örtüaltında 25 milyon liraya kadar yatırımın özelliklerine göre yüzde 50-100 arası faiz indirimi, Traktör ve Tarım makineleri alımına yüzde 50-75 indirimli kredi. 10 dekarın altındaki seralara 2.5 milyon liraya kadar yüzde 90’a varan indirimli kredi ve diğer tüm bitkisel üretim yatırımlarında 2.5 milyon liraya kadar indirimli kredi desteğinden çiftçilerimiz yararlanabilecek" diye belirtti.

"Sebze meyve ihracatının önündeki engeller aşılıyor"
"Bu zor günlerde çiftçimizi desteklemek için yeni çalışmalar yapmaktayız" diyen Uslu, "Yaş meyve ve sebze ihracatında, zaruri uygulanmak zorunda olunan taşıyacıların 14 günlük karantina süresi gibi Korona virüsün ortaya çıkardığı engelleri aşma konusunda Ticaret Bakanlığımız gerekli çalışmaları yapıyor. Örtü altı ürünlerimizin ihracatının devamını sağlayarak çiftçimizin daha çok kazanması konusunda titizlikle çalışıyoruz. Yaş meyve ve sebze ihracatındaki çalışmalarından dolayı Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’a teşekkürlerimizi sunarız. Hep birlikte Antalyamızın ve Antalyalı çiftçilerimizin konularını ekip olarak her zaman takip ediyoruz. Dünyamız Zor günlerden geçiyor. Bu süreç birlik beraberlik ve tedbirlere uyum ile inşallah aşılacaktır. Evde kalmak, fiziksel mesafeyi koruma kurallarına riayet edelim. Güçlü bağışıklık sistemi için meyve ve sebzeyi bol bol yiyelim" şeklinde konuştu.

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