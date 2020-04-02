YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Çiftçiye icra takibi durduruldu

Çiftçiye icra takibi durduruldu

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 02.04.2020 15:35 | Son Güncelleme

Kırklareli Valiliği tarafından Tarım Kredi Kooperatifleri Kredileri hakkında icra ve iflas takiplerinin durduğu ve yeni takip işlemleri yapılmayacağı duyuruldu.Yapılan açıklamada, “30 Nisan 2020 tarihine kadar, yurt genelinde yürütülmekte olan icra ve iflas takipleri durdurulmuş olup, bu çerçevede yeni takip işlemleri yapılmayacak, ihtiyati haciz kararları icra edilmeyecektir.

Çiftçiye icra takibi durduruldu

Kırklareli Valiliği tarafından Tarım Kredi Kooperatifleri Kredileri hakkında icra ve iflas takiplerinin durduğu ve yeni takip işlemleri yapılmayacağı duyuruldu.
Yapılan açıklamada, “30 Nisan 2020 tarihine kadar, yurt genelinde yürütülmekte olan icra ve iflas takipleri durdurulmuş olup, bu çerçevede yeni takip işlemleri yapılmayacak, ihtiyati haciz kararları icra edilmeyecektir. Kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler, takip ve hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine, 180 gün beklenecektir. Çiftçilerimizin kredi borçları sebebiyle risk merkezindeki siciline ’Mücbir Sebep’ notu düşülmesi sağlanacaktır. Vadesi Nisan ve Mayıs aylarında dolacak olan kredilerin anapara ve faiz tutarları 2 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecektir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Koronavirüsün bir etkisi daha açıklandı! Koronavirüsün bir etkisi daha açıklandı!
Kırklareli'nde kar yağışı başladıKırklareli'nde kar yağışı başladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tüm beldeye kolonya dağıtıldı

Tüm beldeye kolonya dağıtıldı

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Jandarma, polis ve sağlık çalışanlarını ziyaret edip ikramda bulundular

Jandarma, polis ve sağlık çalışanlarını ziyaret edip ikramda bulundular

Hisarcık’ta polis ve jandarma ekiplerinden Korona virüs Covid-19 tedbiri

Hisarcık’ta polis ve jandarma ekiplerinden Korona virüs Covid-19 tedbiri

Kırklareli Üniversitesinden sağlık çalışanları için tek kullanımlık maske üretimi

Kırklareli Üniversitesinden sağlık çalışanları için tek kullanımlık maske üretimi

Sakarya'da 200 yataklı otel sağlık çalışanlarına tahsis edildi

Sakarya'da 200 yataklı otel sağlık çalışanlarına tahsis edildi

Kırklareli Namaz Vakitleri 2 Nisan Perşembe

İmsak
05:16
Sabah
06:45
Öğle
13:20
İkindi
16:54
Akşam
19:44
Yatsı
21:07

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler 2 Nisan Perşembe

İnci Eczanesi
Merkez
Şenay Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Işık Eczanesi
Babaeski
Alpullu Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Demirköy Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kırklareli'nde ilk koronavirüs vakası olan UMKE personeli taburcu edildi

Kırklareli'nde ilk koronavirüs vakası olan UMKE personeli taburcu edildi

Koronaya karşı Mehmetçiklere özel otobüsler kalkacak

Koronaya karşı Mehmetçiklere özel otobüsler kalkacak

Kırklareli'nde mağarada kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Kırklareli'nde mağarada kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.