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Çiğli Belediyesinde işlemler CRM ile hız kazandı

İZMİR HABERLERİ  | 08.07.2020 11:24 | Son Güncelleme

Çiğli Belediyesi ile vatandaş ve muhtarlar arasında daha etkili ve hızlı iletişimi sağlayan Vatandaş İlişkileri Yönetimi Sistemi (CRM) devreye girdi.

Çiğli Belediyesinde işlemler CRM ile hız kazandı

Çiğli Belediyesi ile vatandaş ve muhtarlar arasında daha etkili ve hızlı iletişimi sağlayan Vatandaş İlişkileri Yönetimi Sistemi (CRM) devreye girdi. Başkan Utku Gümrükçü, “Vatandaşımızın belediyedeki işlemleri hız kazanırken, bizler de hizmetlerimizi standardize etmiş olacağız” dedi.
İş dünyası tarafından yıllardır uygulanan Müşteri İlişkileri Yönetimi (Customer Relationship Management - CRM) sistemi, şimdi Çiğli Belediyesi Vatandaş İlişkileri Yönetimi (Citizen Relationship Management - CRM) olarak uygulanmaya başladı. Çiğli Belediyesinde vatandaş ve muhtarlarla ilişkilerin hız kazanacağı, gelen talep, öneri, istek ve şikayetlerin de tek bir kanalda toplanarak takibinin yapılacağı sistem, Çiğli’de başlayan dijital dönüşümün önemli bir parçasını oluşturuyor. Gelen talep ve önerilerin kısa sürede ve etkin şekilde ilgili müdürlüklere iletilerek çözüme kavuşturulmasını sağlayan CRM yazılımı aynı zamanda içerdiği şikayet takip sistemi ile belediye birimlerinin performansını da gösterecek. Online çalışacak olan CRM sistemi düzenlenen toplantıyla belediye bürokratlarına tanıtıldı.

Çiğli’de dijital dönüşüm
Tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli’de dijital dönüşümü başlattıklarını belirterek CRM sistemi ile vatandaşa yönelik hizmet kapasitesini artıracak çalışmalar içinde olduklarını söyledi. Başkan Gümrükçü, “CRM sistemi hizmet kapasitemizin artmasını sağlayacak ve birimlerimizin işlem hızının artmasını sağlayacak. Yüz yüze, telefon ve internetten gelen talepler bu sisteme yüklenecek ve belediye başkanı ve başkan yardımcıları olarak bizler sistem üzerinden sorunların takibini yapacağız. Online çalışan bu sistem ile işlerimizin daha hızlı yürümesini sağlayacağız. İşlerimiz bir yerlerde takılmayacak. Bu sistem ile aynı zamanda müdürlüklerimizin performans değerlendirmesi yapacağız. Ayrıca hizmet kapasitemizi de ölçmüş olacağız ve hizmetlerimizi standardize edeceğiz. Sistem tam olarak oturduğunda Çiğli Belediyesi olarak 200 binlik şehrin bilgisine ve sorun haritasına sahip olacağız; kentimizi ve kaynaklarımızı daha hızlı ve etkin yöneteceğiz. Vatandaşımızın memnuniyetini arttıracağız. Böylece geleceğin Çiğli’sini halkımızla birlikte oluşturacağız” diye konuştu.

Çiğli Belediyesinde işlemler CRM ile hız kazandı

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