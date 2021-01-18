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Çiğli Belediyesine tam donanımlı ambulans bağışı

18.01.2021 13:04 | Son Güncelleme:
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Çiğli Belediyesine tam donanımlı ambulans bağışı

Başkan Utku Gümrükçü öncülüğünde sağlıklı toplum hedefiyle çalışmalarını sürdüren Çiğli Belediyesi, bağışlanan tam donanımlı ambulansı araç filosuna dahil etti.İlçe sınırları içerisinde ikamet eden hasta, yaşlı ve engelli vatandaşları sağlık kurumlarına götürüp tedavi ve kontrol işlemlerinden sonra tekrar evlerine bırakan Çiğli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, bağışlanan tam donanımlı ambulans ile çok daha fazla vatandaşa acil müdahale ve hasta nakil hizmeti sağlamaya başlayacak.

Başkan Utku Gümrükçü öncülüğünde sağlıklı toplum hedefiyle çalışmalarını sürdüren Çiğli Belediyesi, bağışlanan tam donanımlı ambulansı araç filosuna dahil etti.
İlçe sınırları içerisinde ikamet eden hasta, yaşlı ve engelli vatandaşları sağlık kurumlarına götürüp tedavi ve kontrol işlemlerinden sonra tekrar evlerine bırakan Çiğli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, bağışlanan tam donanımlı ambulans ile çok daha fazla vatandaşa acil müdahale ve hasta nakil hizmeti sağlamaya başlayacak. Yenilenen araç filosuyla kısa süre içerisinde hasta taşıma kapasitesinin iki katına çıkarılması hedefleniyor.

Başkan Gümrükçü: "Sahipsiz ve çaresiz bırakmayacağız"
Ambulans bağışında katkısı bulunan vakıf ve kulüp yöneticilerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür ettiğini ifade eden Başkan Gümrükçü, "İlçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın sağlık ile ilgili taleplerini karşılamak adına özveriyle çalışıyoruz. Devam eden hizmetlerimizin yanı sıra çeşitli girişimlerde de bulunuyoruz. Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve ihtiyaç sahiplerinin daha iyi hizmet alabilmesi için belediyemize tam donanımlı bir ambulans bağışlandı. Yenilenen araç filomuzla çok daha fazla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza acil müdahale ve hasta nakil hizmeti sunacağız. İlçemizde ikamet eden hiçbir vatandaşımızı sahipsiz ve çaresiz hissettirmeyeceğiz" dedi.

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