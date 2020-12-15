Çiğli Belediyesinin kariyer sitesine yoğun ilgi

İzmir’de, Çiğli Belediyesi tarafından kronikleşen işsizlik sorununa yerel anlamda önemli bir destek sağlanması amacıyla faaliyete geçirilen kariyer sitesine yoğun başvuru yapıldı. İki haftada 2 bin 500 iş arayan, sisteme kayıt yaptı.

Çiğli Belediyesinin öncülüğünde; Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR), özel istihdam büroları ve bölgedeki firmaların katkılarıyla başlatılan proje doğrultusunda, İzmir’in en büyük iş merkezlerinden biri olan Atatürk Organize Sanayi Bölgesinin potansiyeline doğru yön vermek ve yeni istihdam alanları oluşturmak amacıyla "İş’te Çiğli Kariyer ve Girişimcilik Birimi" kuruldu. Bu doğrultuda, iş arayan vatandaşlar ile nitelikli iş gücü arayan işverenler, www.istecigli.com sayfasında bir araya getirilmeye başlandı. Gelişmiş bilgi işlem teknolojilerinin kullanıldığı bu projeyle, güncel iş ilanı havuzu oluşturulmasıyla sadece Çiğli’den değil, diğer ilçelerden de sisteme yoğun başvuru yaşandı. İş arayanlara; CV hazırlama, mülakat teknikleri, meslek seçimi ve kariyer planlaması konularında destek verildiği birimde; ayrıca genç, kadın ve engelli vatandaşlara fırsat eşitliği sağlanıyor. Belediye tarafından açık iş ilanlarla ilgili duyurular sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve ilçedeki odalar tarafından da yapılıyor.