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Çiğli’de bayram öncesi vatandaşa tüp ve gıda desteği

İZMİR HABERLERİ  | 30.07.2020 11:11 | Son Güncelleme

Çiğli Belediyesi tarafından, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara Kurban Bayramı öncesi tüp desteğinde bulunuldu.

Çiğli’de bayram öncesi vatandaşa tüp ve gıda desteği

Çiğli Belediyesi tarafından, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara Kurban Bayramı öncesi tüp desteğinde bulunuldu. Ailelere ayrıca içinde kahvaltı malzemelerinin bulunduğu gıda kolileri de dağıtılırken, Başkan Utku Gümrükçü, “Kurban Bayramında herkesin yüzü gülmeli” dedi.
Pandemi nedeniyle mali sıkıntıya düşen ailelere geçtiğimiz ay tüp desteğinde bulunan Çiğli Belediyesi, bu desteğini Kurban Bayramında da sürdürdü. Çiğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle muhtarları aracılığıyla ihtiyaç sahibi aileleri belirledi. 12 kilogramlık mutfak tipi tüpler belirlenen ailelere teslim edilmeye başlandı. Her bir mutfak tüpünün yanında ise içinde çay, şeker, bal, reçel, tahin, pekmez ve süt gibi kahvaltılık ürünlerinin bulunduğu gıda kolileri de dağıtıldı.
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, pandemi sürecinde olduğu gibi Kurban Bayramında da Çiğli halkının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Kurban Bayramı gibi paylaşımın arttığı önemli günlerde yurttaşlara yönelik maddi ve manevi destekleri artırdıklarının altını çizen Başkan Gümrükçü, “Ülke olarak zorlu bir ekonomik süreçten geçiyoruz ve bu noktada belediye olarak vatandaşlarımıza destek olmaya özen gösteriyoruz. Pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi ailelerimize tüp desteğinde bulunmuştuk. Kurban Bayramında da bu desteğimizi sürdürüyoruz. Mutfak tipi tüpleri vatandaşlarımıza dağıtmaya başladık. Ayrıca ailelerimizin Kurban Bayramı’nın ilk gününde keyifli bir bayram kahvaltısı yapmalarını arzu ettik ve tüplerin yanında birer gıda kolisi verdik. Çiğli’deki her bir yurttaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Çiğli’de bayram öncesi vatandaşa tüp ve gıda desteği

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