Çiğli’de İzmir’in en yüksek oranlı Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

İzmir’de, Çiğli Belediyesi ile Disk Genel-İş 8 No’lu Şubesi arasında 860 işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) düzenlenen törenle imzalandı. İzmir’de imzalanan en yüksek zam oranlı olan TİS kapsamına, Çiğli Gıda Şirketinin şantiyede görevli işçileri ile belediye güvenlik görevlileri de alındı.

Çiğli Belediyesi ile Disk Genel-İş 8 No’lu Şube arasında merakla beklenen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) için bir tören düzenlendi. 860 işçiyi ilgilendiren sözleşmenin imzaları atıldı. İmzalanan sözleşmeye göre, belediye Çibel Şirketi işçilerinin ücretlerinde ilk yıl için yüzde 22, ikinci yıl için enflasyon artı 2 puan artış yapıldı. Toplu sözleşme kapsamına, Çiğli Belediyesinin diğer bir şirketi olan Çiğli Gıda’nın şantiyede çalışan 30 işçisi ile 67 belediye güvenlik görevlisi de alındı.

"İzmir’de en iyi sözleşme bizim"

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, törende yaptığı konuşmada, İzmir’in en iyi şartlarında olan bir sözleşmeyi imzaladıklarını belirterek, "Virüs nedeniyle olması gereken coşkuda toplu sözleşmemizi imzalayamıyoruz. Normalde davul zurnayla, halayla kutlama yapmamız lazımdı. Burada bayram havası olmalıydı. Bu anlamda o kadar üzgünüm ki anlatamam. Burası Çiğli ve İzmir’de ’değişimin başkenti’ olacak dedik. Sizlerle birlikte geleceği planlıyoruz. Bugün Çiğli’de büyük bir değişimin ilk fitili ateşlendi. Bugün imzalanan bu sözleşme İzmir’deki en yüksek zam oranının alındığı ilk toplu sözleşme olacak. Bu sözleşmenin diğer arkadaşlarımıza da ışık ve umut olmasını ve bu haklara kavuşmalarını diliyorum. Çiğli Gıda’da belediyemizin şantiyesinde daha düşük ücretle çalışan arkadaşlar var. Bu adaletsizliği biz oluşturmadık; ama tamir etmesi bize düştü. Bu çalışanlarımızın da durumları bir ay içinde çözümlenecek" dedi.