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Çiğli’de okullar dezenfekte edildi

İZMİR HABERLERİ  | 18.09.2020 15:43 | Son Güncelleme

Çiğli Belediyesi tarafından, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçe sınırları içerisindeki okullarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.Pandemi ve normalleşme süreçlerinde düzenli olarak dezenfekte edilen okullar, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı öncesinde de detaylı olarak temizlendi.

Çiğli Belediyesi tarafından, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçe sınırları içerisindeki okullarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Pandemi ve normalleşme süreçlerinde düzenli olarak dezenfekte edilen okullar, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı öncesinde de detaylı olarak temizlendi. Çiğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalar kapsamında okulların sınıf, tuvalet, kantin, kütüphane ve bahçe gibi ortak kullanım alanları kimyasal madde içermeyen temizleyici ürünler ile yeni yıla hazır hale getirildi. Gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarından son derece memnun olduklarını ifade eden okul yöneticileri, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’ye eğitime sağladığı desteklerden ötürü teşekkür etti.
Gerekli hijyenik ortamı sağlamak amacıyla okulları dezenfekte ettiklerini ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, “Yaklaşan yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde ilçemiz sınırları içerisindeki okullarda hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştirdik. Bilim insanlarının taşıyıcı grupta nitelendirdiği çocuklarımızın ve ailelerinin sağlığını korumak için okulların toplu kullanım alanlarını dip bucak temizledik. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimlerini aksatmadan sürdürebilmesi için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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