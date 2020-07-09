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Çiğli’de sosyal mesafeli taekwondo antrenmanı

İZMİR HABERLERİ  | 09.07.2020 10:05 | Son Güncelleme

Covid-19 salgını nedeniyle uzun süredir antrenman yapamayan Çiğli Belediyespor Taekwondo Yarışmacı Grubu, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak açık havada bireysel çalışmalara başladı.Dünyanın En İyi Kadın Antrenörü unvanına sahip Taekwondo Eğitmeni Nesibe Altun tarafından verilen dersler Ataşehir Mahallesindeki yeşil alanlarda gerçekleştiriliyor.

Covid-19 salgını nedeniyle uzun süredir antrenman yapamayan Çiğli Belediyespor Taekwondo Yarışmacı Grubu, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak açık havada bireysel çalışmalara başladı.
Dünyanın En İyi Kadın Antrenörü unvanına sahip Taekwondo Eğitmeni Nesibe Altun tarafından verilen dersler Ataşehir Mahallesindeki yeşil alanlarda gerçekleştiriliyor. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlenen antrenmanlarda, sporcuların fiziksel kondisyonunu formda tutmak amaçlı çalışmalar yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının belirlediği standartlara uygun olarak sporcuların birbiriyle teması olmayacak şekilde yapılan antrenmanlar normalleşme dönemi boyunca pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 09.30-11.00 saatleri arasında yapılacak. Çiğli Belediyesi spor okulları bünyesinde faaliyet gösteren diğer branşlarda da sosyal mesafe kuralları çerçevesinde önümüzdeki günlerde antrenmanlara başlanacak.

“Çocuklarımız sporla yeniden kucaklaştı”
Sosyal hayatı sekteye uğratan Covid-19 salgınının sportif faaliyetleri de olumsuz etkilediğini ancak yeni normal düzende tekrar çalışmalara başladıklarını belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çiğli Belediyesi spor okullarımız çatısı altında eğitim alan sporcularımız, pandemi dolayısıyla uzun süredir spordan uzak kalmıştı. Normalleşme süreciyle birlikte bu özlemi daha fazla uzatmamak adına tedbirlerimizi alarak kurslarımızı tekrar faaliyete geçirmeye başladık. Bu noktada ilk adımı taekwondo branşı ile attık. Sosyal mesafe kurallarını göz önünde bulundurarak ve fiziksel temastan kaçınarak açık havada form tutma antrenmanlarımız başladı. Sporcularımızın mutluluğu gözlerinden okunuyor. Yarışmacı grubumuza başarılar diliyorum. Kısa süre içerisinde gerekli tedbirleri alarak tüm sporcularımızın güvenli şartlarda sportif faaliyetlere başlamasını sağlayacağız” dedi.

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