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Çiğli’de yöneticiler, kadınlar için bir araya geldi

İZMİR HABERLERİ  | 22.02.2020 10:48 | Son Güncelleme

Kadınlara yönelik hayata geçirdiği projelerle dikkat çeken Çiğli Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kadın Dostu Kentler Projesi kapsamında düzenlenen Yerel Yöneticileri Bilgilendirme Toplantısına ev sahipliği yaptı.Çiğli Belediyesinde yönetici konumunda bulunan başkan yardımcıları, müdür ve amirelerin katılım gösterdiği toplantının açılış konuşmalarını Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkan Vekili Mahmut Akkın ile BMOP eski İl Koordinatörü Semra Ulusoy yaptı.Alanında uzman akademisyenlerin düşüncelerini paylaştığı bilgilendirme toplantısında, ilk olarak Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd.

Kadınlara yönelik hayata geçirdiği projelerle dikkat çeken Çiğli Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kadın Dostu Kentler Projesi kapsamında düzenlenen Yerel Yöneticileri Bilgilendirme Toplantısına ev sahipliği yaptı.
Çiğli Belediyesinde yönetici konumunda bulunan başkan yardımcıları, müdür ve amirelerin katılım gösterdiği toplantının açılış konuşmalarını Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkan Vekili Mahmut Akkın ile BMOP eski İl Koordinatörü Semra Ulusoy yaptı.
Alanında uzman akademisyenlerin düşüncelerini paylaştığı bilgilendirme toplantısında, ilk olarak Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Murat Göç, “Toplumsal Cinsiyet” konulu sunumunu yaptı. Ardından İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Görevlisi Itır Bağdadi, “Yerel Yönetimler, Kadın Dostu Kentler Projesi, Kazanımlar ve Üniversiteler” konulu sunumu ile söz aldı. Daha sonra, İzmir Barosu Genel Sekreteri avukat Perihan Kayadelen, “Şiddet, ŞÖNİM, 6284 Sayılı Yasa, Sorunlar ve Beklentiler” konulu sunumunu yaptı. Toplantı, katılımcıların konuşmaları sonrasında yapılan değerlendirme ile tamamlandı.

“Kadına hizmet devam edecek”
Kadınların sosyal, toplumsal ve iş hayatında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, “İzmir Büyükşehir Belediyesi sosyal politikalar noktasında Türkiye’de örnek projelere imza atan bir belediye. Bizler de onun şemsiyesi altındayız. Büyükşehir Belediyesi’nin bilgi hazinesinden, tecrübesinden faydalanmak istiyoruz. Baromuz, Sivil toplum kuruluşlarımız ve konusunun uzmanı akademisyenlerimizden de sürekli öğreniyoruz. Çiğli dezavantajlı bir bölge. Çiğli Belediyesi olarak bu sorunları öncelikli olarak çözmek istiyoruz. Bu anlamda bu toplantı çok faydalı oldu. Eğitimin yaşı yok. Kadınları, anayasal hakları hakkında bilgilendirmek için seminerler düzenledik. Bugünde Birleşmiş Milletler Kadın Dostu Projesi kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantısına tüm yöneticilerimizin katılımıyla ev sahipliği yaptık. Değerli akademisyenlerin görüşlerini paylaştığı ve fikir alışverişinde bulunduğumuz verimli bir toplantı gerçekleştirdik” dedi.

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Balcova
Göksel Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Şark Eczanesi
Bayrakli
Zeytin Eczanesi
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