Çiğli’deki kritik zirvede projeler konuşuldu

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekili Bayındırlık Komisyonu Üyesi Necip Nasır ve AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Sedat Karatekin ile AK Parti Çiğli Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’yü makamında ziyaret etti. Çiğli’nin geleceğine dair konuların ele alındığı görüşmede Başkan Gümrükçü, mahallelerin kentsel dönüşüm ihtiyaçları, TOKİ ve kentte yapılması planlanan Millet Bahçesi projeleriyle ilgili sunum yaptı. Projeler ve izlenecek yol haritası üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Çiğli’nin gelişiminin her şeyden önemli olduğunu ifade eden Başkan Gümrükçü, “Göreve geldiğimiz günden bu güne eğitimden sanata, spordan altyapıya her alanda kalıcı çözümler üretiyoruz. AK Parti İzmir İl Başkanı, AK Parti Milletvekilleri ve Ak Parti Çiğli İlçe Başkanının gerçekleştirdiği ziyarette kendilerine kentimizin çözüm bekleyen önemli sorunlarıyla ilgili sunum yaptım. Kentsel dönüşüm, TOKİ ve Millet Bahçesi başta olmak üzere birçok konuyu masaya yatırdık. Fikir alışverişinde bulunduk. Parti ayrımı yapmadan Çiğli halkının refahı için kentimizin tüm dinamikleriyle iş birliği ve istişare içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.