Çiğlili çocuklar iklim değişikliğini çizdi

Çiğli Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadelenin güçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla “İklim Değişikliği” konulu ödüllü resim yarışması düzenledi.

Çiğli Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün organize ettiği resim yarışması, Fakir Baykurt Salonunda gerçekleştirildi. İlçede bulunan 30 okulun katılım gösterdiği ve altı kategoride 260 resmin yer aldığı yarışmanın jüri üyeliğini heykeltraşlar Ekin Erman ve Martıgül Kalkan ile grafiker Ayşe Güney Şendil yaptı. İki gün süren yarışmanın ilk gününde, dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen resimler belirlendi.

Ödüller Başkan Utku Gümrükçü’den

Jüri oylaması sonucunda oluşan sonuçlara göre ana sınıfı kategorisinde ilk üç; Aras Tan Alp, Ata Türkbay ve Ege Uludere, ikinci kategoride ilk üç; Abdurrahman Hasırcı, Kuzey Önalan ve Cemil Kaymak, üçüncü kategoride ilk üç Çağan Karagöz, Merve Topaç ve Enes Şen, dördüncü kategoride ilk üç Zeliha Ekemen, Ceren Yavuz ve Damla Derin, beşinci kategoride ilk üç; Başak Öztürk, Bilge Ebrar İngenç ve İpek Çarman isimlerinden oluştu. Yarıştıkları kategoride birinci olanlar tablet, ikinci olanlar akıl ve zeka oyunları seti, üçüncüler ise 250 TL değerinde kırtasiye çeki kazandı. Kategorilerinde dereceye giren öğrenciler ödüllerini düzenlenen törenle aldılar. Bunun yanı sıra resim yarışmasına katılan tüm öğrencilere katılım belgesi verildi.

“Çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz”

Çevre duyarlılığı yüksek bireyler yetiştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Son yıllarda iklim değişikliğiyle ilgili dünya genelinde meydana gelen olumsuz gelişmeleri göz önünde bulundurarak kentimizin geleceğiyle ilgili projeler üretiyoruz. Bugün de düzenlediğimiz resim yarışmasında ana sınıfından liseye yüzlerce öğrencimizle bir araya geldik. Yaptıkları resimleri inceledik. Alanlarında uzman kişilerden oluşan jürimizin kararıyla yarıştıkları kategorilerde dereceye giren öğrencilerimize eğitimlerinde ve kişisel gelişimlerinde faydalı olacak ödüller verdik. Çocuklarımızın çevre duyarlılığını artırmaya yönelik etkinlikler ve projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

