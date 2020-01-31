YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Çiğlili çocuklar iklim değişikliğini çizdi

Çiğlili çocuklar iklim değişikliğini çizdi

İZMİR HABERLERİ  | 31.01.2020 11:32 | Son Güncelleme

Çiğli Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadelenin güçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla “İklim Değişikliği” konulu ödüllü resim yarışması düzenledi.Çiğli Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün organize ettiği resim yarışması, Fakir Baykurt Salonunda gerçekleştirildi.

Çiğli Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadelenin güçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla “İklim Değişikliği” konulu ödüllü resim yarışması düzenledi.
Çiğli Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün organize ettiği resim yarışması, Fakir Baykurt Salonunda gerçekleştirildi. İlçede bulunan 30 okulun katılım gösterdiği ve altı kategoride 260 resmin yer aldığı yarışmanın jüri üyeliğini heykeltraşlar Ekin Erman ve Martıgül Kalkan ile grafiker Ayşe Güney Şendil yaptı. İki gün süren yarışmanın ilk gününde, dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen resimler belirlendi.
Ödüller Başkan Utku Gümrükçü’den
Jüri oylaması sonucunda oluşan sonuçlara göre ana sınıfı kategorisinde ilk üç; Aras Tan Alp, Ata Türkbay ve Ege Uludere, ikinci kategoride ilk üç; Abdurrahman Hasırcı, Kuzey Önalan ve Cemil Kaymak, üçüncü kategoride ilk üç Çağan Karagöz, Merve Topaç ve Enes Şen, dördüncü kategoride ilk üç Zeliha Ekemen, Ceren Yavuz ve Damla Derin, beşinci kategoride ilk üç; Başak Öztürk, Bilge Ebrar İngenç ve İpek Çarman isimlerinden oluştu. Yarıştıkları kategoride birinci olanlar tablet, ikinci olanlar akıl ve zeka oyunları seti, üçüncüler ise 250 TL değerinde kırtasiye çeki kazandı. Kategorilerinde dereceye giren öğrenciler ödüllerini düzenlenen törenle aldılar. Bunun yanı sıra resim yarışmasına katılan tüm öğrencilere katılım belgesi verildi.
“Çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz”
Çevre duyarlılığı yüksek bireyler yetiştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Son yıllarda iklim değişikliğiyle ilgili dünya genelinde meydana gelen olumsuz gelişmeleri göz önünde bulundurarak kentimizin geleceğiyle ilgili projeler üretiyoruz. Bugün de düzenlediğimiz resim yarışmasında ana sınıfından liseye yüzlerce öğrencimizle bir araya geldik. Yaptıkları resimleri inceledik. Alanlarında uzman kişilerden oluşan jürimizin kararıyla yarıştıkları kategorilerde dereceye giren öğrencilerimize eğitimlerinde ve kişisel gelişimlerinde faydalı olacak ödüller verdik. Çocuklarımızın çevre duyarlılığını artırmaya yönelik etkinlikler ve projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır’da Yeşilçam Ajansı kuruldu

Diyarbakır’da Yeşilçam Ajansı kuruldu

Diyarbakır’da Yeşilçam Ajansı kuruldu

Diyarbakır’da Yeşilçam Ajansı kuruldu

Kılıçdaroğlu'ndan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki:

Kılıçdaroğlu'ndan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki:

Sağlıklı yaşam ve kültür bu parkta buluşacak

Sağlıklı yaşam ve kültür bu parkta buluşacak

İzmir Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:47
Sabah
08:11
Öğle
13:30
İkindi
16:14
Akşam
18:38
Yatsı
19:57

İzmir Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Deva Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Akarsu Eczanesi
Balcova
Büyük Halk Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
Barış Şahin Eczanesi
Bayrakli
Kafkas Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Yetişkin, CHP Lideri ile buluştu

Başkan Yetişkin, CHP Lideri ile buluştu

Karaburun sokakları nergis koktu

Karaburun sokakları nergis koktu

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

Aile Görünümlü Çete Operasyonu: 16 Gözaltı

Aile Görünümlü Çete Operasyonu: 16 Gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.