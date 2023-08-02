YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Çıkan mera yangınında 150 dekar alan zarar gördü

Çıkan mera yangınında 150 dekar alan zarar gördü

02.08.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt’a 38 kilometre uzaklıkta bulunan Örence köyünde merada yangın meydana geldi. Çıkan mera yangınında yaklaşık 150 dekarlık alan hasar gördü.

Çıkan mera yangınında 150 dekar alan zarar gördü

Bayburt Orman İşletme ve jandarma ekiplerinin müdahaleleriyle yangın daha da büyümeden söndürülerek, kontrol altına alındı.
Alanda Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır ve Yem Bitkileri Müdürü Mesut Tosun ile şube personelleri incelemelerde bulunarak, hasar tespit çalışmaları yaptılar.

Öte yandan, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan uyarıda, "Yangınlarda sadece ormanlar, meralar değil ekosistem ve canlılar da zarar görüyor. Lütfen oluşabilecek yangınlara dikkat edelim, emeklerimiz yanmasın" ifadeleri yer aldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köşk’te uyuşturucu operasyonuKöşk’te uyuşturucu operasyonu
Kars’ta Merkez Mahallesi’ne modern park yapılıyorKars’ta Merkez Mahallesi’ne modern park yapılıyor
2023-2024 sezonunda görev yapacak hakemler açıklandı2023-2024 sezonunda görev yapacak hakemler açıklandı
Anahtar Kelimeler:
Bayburt

Bayburt Namaz Vakitleri 2 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:28
Sabah
05:10
Öğle
12:30
İkindi
16:23
Akşam
19:41
Yatsı
21:15

Bayburt Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Çarşamba

Lokman eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Bayburt ECZANELER
Bayburt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kask kamerası çekti! Ormanda çinsel ilişkiye giren çifte çarpacaktı

Kask kamerası çekti! Ormanda çinsel ilişkiye giren çifte çarpacaktı

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

14 yıl boyunca her gün işkence gördü! “1000 kez tecavüze uğradım”

14 yıl boyunca her gün işkence gördü! “1000 kez tecavüze uğradım”

Köpek balığı beslediler! Dengesini kaybedince...

Köpek balığı beslediler! Dengesini kaybedince...

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.