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Çıkan yangında bir ev tamamen kül oldu

ERZURUM HABERLERİ  | 04.05.2020 13:05 | Son Güncelleme

Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Yörükatlı köyünde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kül oldu.Edinilen bilgiye göre, merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yörükatlı köyünde bir evde dün akşam saat 23:00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Yörükatlı köyünde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kül oldu.
Edinilen bilgiye göre, merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yörükatlı köyünde bir evde dün akşam saat 23:00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın yakınındaki eve de sıçradı. Alevleri fark eden köylüler yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışarak itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Horasan ve Köprüköy istasyonlarına ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ancak yangın sabah saatlerine kadar kontrol altına alınamadı. Yangında Osman Selvi’ye ait ev kullanılmaz hale geldi.
Şans eseri kimse yaralanmazken maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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