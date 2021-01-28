Cilt için yeni uygulama: ’Redermalizasyon’

Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Elif Dinçer, Redermalizasyon uygulaması hakkında bilgi verdi.

Güneş koruyucusuna ek olarak hücresel düzeyde canlanmanın ise en yeni yolunun siksinik asit ile mezoterapi uygulaması olduğunu ifade eden Dinçer, “Bugüne kadar bize en büyük yardımcı Hyaluranikasit uygulamaları iken artık süksinikasit ile birlikte tedaviler çok daha güçlü bir hale gelmektedir. Hyaluranikasit cilde yoğun nem sağlarken, süksinik asit ciltte 3 ana yaşlanma basamağına etki eder, cilt metobalizmasını düzenler, antioksidan sistemini destekleyerek, hücrelerin güçlenmesine yardımcı olur” ifadelerini kullandı.

Süksinik asit ve Hyaluranikasit ile tedavinin bir kısmının Redermalizasyon olduğunu belirten Op. Dr. Dinçer, “Cildinde matlık, kuruluk, ince kırışıklık olan, lekeleri bulunan kişilere uygulama yapılabilir. Uygulama öncesi mutlaka doktor muayenesi önemlidir” diye konuştu.

3 ANA YAŞLANMA MEKANİZMASINA ETKİ EDER

Yaşlanmaya bağlı oluşan kırışıklık, nemsizlik, yüz ovali bozulması ve sarkma sorunlarının bu yöntem ile tedavi edilebildiğini ifade eden Op. Dr. Elif Dinçer, içeriğindeki süksinik asit ve hyaluronik asit ile fibroblast, elastin ve kolajen üretimini arttırır” dedi.

Redermalizasyonun ana yaşlanma mekanizmasına etki ettiğini belirten Dinçer, “Yaşlanmaya bağlı baskılanan cilt metobalizmasını tekrar düzenler, cildin zamanla yetersiz kalan antioksidan sistemini destekleyerek, serbest radikal oluşumunu engeller” şeklinde konuştu. Op. Dr. Dinçer, Redermalizasyon’un etki alanlarını şöyle sıraladı:

“Yaşlanmaya bağlı oluşan kırışıklık, sarkma, nemsiz, mat görünümü iyileştirir, sivilce izlerini hafifletir, kırışıklıkları açar, cilt lekelerini azaltır, hücrelerdeki biokimyasal ve fizyolojik süreçleri düzenler, cilt kalitesinin artması ve dokunun iyileşmesini sağlar.”

NASIL UYGULANIR

Redermalizasyonun cildin ihtiyacına göre 15 gün aralıklarla 2 veya 4 seans uygulandığını aktaran Dinçer, işlemin nasıl uygulandığını şöyle anlattı: “İşlem öncesi lokal anestezi kremleri ile cilt uyuşturulur, ardından cilt temizlendikten sonra 4 milimetrelik mini iğne uçlarıyla tüm yüz, gözaltı, boyun, dekolte, el üstlerine mezoterapi yöntemi uygulanır. İşlem yaklaşık yarım saat sürer, hastanın cildinin ihtiyacına göre 2-4 seans uygulanabilir. Seans araları yaklaşık 15 gün olmalıdır. Redermalizasyon tedavisi cilt koruma tedavisi olup, 25-60 yaş arası kişilere uygulanabilir.

