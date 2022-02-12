Cimbom 3 puana hasret! Galatasaray yine gülemedi

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, Kayserispor’u ağırladı. Galatasaray'da Bafetimbi Gomis ise 1273 gün sonra tekrar sarı-kırmızılı forma ile sahaya çıktı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı. Çok sayıda pozisyonun yaşandığı maç 1-1 skorla sonuçlandı.

Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet hasreti bulunan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, bir önceki Aytemiz Alanyaspor maçına göre 11'de 3 değişiklik yaptı. Torrent; Ömer Bayram, Emre Kılınç ve Cicaldau'nun yerine sahaya Feghouli, Boey ve Gomis'i sürdü. Sarı-kırmızılılar, şu 11 ile sahaya çıktı: Pena, Aanholt, Marcao, Nelsson, Boey, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Gomis.

GOMIS TEKRAR GALATASARAY TARAFTARININ KARŞISINDA

Galatasaray'da ikinci dönemine başlayan, ilk döneminde son olarak Göztepe maçında forma giyen Bafetimbi Gomis, 1273 gün sonra tekrar sarı-kırmızılı forma ile sahaya çıktı. Teknik direktör Domenec Torrent tarafından ilk 11'de şans verilen 36 yaşındaki oyuncuya, karşılaşma öncesi ısınma sırasında taraftarlar büyük ilgi göstererek tezahüratlarda bulundu.

OMAR, 413 GÜN SONRA KADRODA

Sarı-kırmızılılarda, 31 Aralık 2020 tarihinde geçirdiği talihsiz olay sonrası gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui, 413 gün sonra Kayserispor maçının kadrosunda kendisine yer buldu. Son olarak 26 Aralık 2020'de Trabzonspor maçında görev alan ve uzun bir aradan sonra kadroda yer alan Norveçli oyuncuya taraftarlar da tezahüratlarda bulunarak destek verdi.

Öte yandan Galatasaray taraftarları, Nef Stadyumu'ndaki mücadele öncesi "Yönetim istifa" tezahüratlarında bulundu.

KAYSERİ'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Kayserispor'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan maça göre kadroda 3 değişiklik yapıldı. Teknik direktör Hikmet Karaman; Uğur Demirok, Aldülkadir Parmak ve Carlos Mane'nin yerine Hosseini, Attamah, Cardoso'ya görev verdi. Kayserispor, şu 11 ile sahaya çıktı: Bilal Beyazıt, Onur Bulut, Yıldırım Mert Çetin, Hosseini, Carole, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Attamah, Cardoso, Bertolacci, Mustafa Pektemek.

MAÇTAN DAKİKALAR

dakikada sağ kanatta topu alan Babel’in ceza sahası içi arka direğe ortasında topla buluşan Gomis’in direkt yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı. dakikada Kerem’in pasında ceza sahası dışında topu alan Feghouli’nin savunma oyuncusunu çalımlayarak ceza sahası içinde yaptığı vuruşu kaleci Bilal oyun alanı içine çeldi. dakikada Feghouli’nin pasında ceza sahası içinde topu alan Gomis’in dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti. Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı

İKİNCİ YARI

Lionel Carole ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor. Galatasaray takımından Bafetimbi Gomis şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor. Galatasaray takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Ryan Babel Kayserispor'da Miguel Cardoso takımını öne geçiren golü atıyor. Galatasaray takımı, Mostafa Mohamed'in golüyle eşitliği sağladı.

Stat: Nef

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, İbrahim Bozbey xx, Kerem Ersoy xx

Galatasaray: İnaki Pena xx, Boey xx, Marcao xx, Nelsson xx, Van Aanholt xx, Taylan xx, Berkan xx, Feghouli xx, Babel xx, Kerem xx, Gomis xx

Yedekler: İsmail, Omar Elabdellaoui, Semih Kaya, Pulgar, Ömer, Morutan, Cicaldau, Mustafa Muhammed, Barış Alper Yılmaz, Halil

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Kayserispor: Bilal xx, Onur xx, Mert xx, Hosseini xx, Carole xx, Attamah xx, İbrahim xx, Cardoso xx, Ramazan Civelek xx, Bertolacci xx, Mustafa xx

Yedekler: Cenk, Yasir, Olivier Kemen, Gökhan Sazdağı, Hayrullah, Talha, Gavranovic, İlhan, Thiam

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

