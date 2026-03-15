Çin Grand Prix’sinde tarihi zafer! Kimi Antonelli kariyerinde ilk kez kazandı

Formula 1’de sezonun ikinci yarışı Çin Grand Prix’sini Mercedes’in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı. İşte detaylar...

Çin Grand Prix’sinde tarihi zafer! Kimi Antonelli kariyerinde ilk kez kazandı
Cevdet Berker İşleyen

Formula 1’de sezonun ikinci yarışı Çin Grand Prix’si, 5 bin 451 metre uzunluğundaki Uluslararası Şangay Pisti’nde 56 tur üzerinden gerçekleştirildi.

KARİYERİNDE BİR İLK

Çin Grand Prix’sinde tarihi zafer! Kimi Antonelli kariyerinde ilk kez kazandı 1

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Mercedes’in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, 1:33:15.607 derecesiyle damalı bayrağı gören ilk sürücü oldu ve kariyerinde ilk kez kazandı.

Yarışı Mercedes’ten Büyük Britanyalı pilot George Russell ikinci, Ferrari’den Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton da üçüncü olarak tamamladı.

Sezonun üçüncü ayağı olan Japonya Grand Prix’si, 29 Mart Pazar günü yapılacak.

GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

Çin Grand Prix’sinde tarihi zafer! Kimi Antonelli kariyerinde ilk kez kazandı 2

Antonelli kariyerinde ilk kez yaşadığı zaferin ardından göz yaşlarına hakim olamadı.

Çin Grand Prix’sinin ardından pilotlar ve takımlarda ilk 5 sıra şöyle:

Pilotlar
1 - George Russell (Büyük Britanya): 51 puan
2 - Kimi Antonelli (İtalya): 47 puan
3 - Charles Leclerc (Monako): 34 puan
4 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 33 puan
5 - Oliver Bearman (Büyük Britanya): 17 puan

Takımlar
1 - Mercedes: 98 puan
2 - Ferrari: 67 puan
3 - McLaren: 18 puan
4 - Haas F1 Team: 17 puan
5 - Red Bull: 12 puan
5 - Racing Bulls: 12 puan

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
