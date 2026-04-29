Üzen haber: Oktay Çubuk’un yurt dışı tatilinde kalbi durdu

Oyuncu Oktay Çubuk’tan kötü haber geldi. Özel Amerikan Robert Lisesi'nin Türk Müdürü olan annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk’a Portekiz’in başkenti Lizbon’daki iş seyahati sırasında eşlik eden oyuncu aniden fenalaştı. Çubuk'un yurt dışı tatili sırasında kalbi durdu.

KALBİ ÇALIŞTIRILDI, YOĞUN BAKIMA ALINDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; hemen hastaneye kaldırılan Oktay Çubuk’un duran kalbi çalıştırıldı.

Yapılan ilk müdahale sonrası hayati riski ortadan kalkan 30 yaşındaki oyuncu yoğun bakıma alındı.

Tetkikleri süren ve daha önce kalple ilgili bir rahatsızlığı olmadığı öğrenilen Çubuk’un tedavisi bir süre daha devam edecek.