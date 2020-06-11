Çınar’dan Yeni Malatyaspor’a destek çağrısı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Süper Lig takımı Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile yönetim kurulu üyelerini makamında ağırlayarak, kulüpteki son gelişmeler üzerine fikir alış verişinde bulundu.

13 Haziran Cumartesi günü Kasımpaşa ile Malatya’da oynayacak 27.Hafta maçı için başarı dileklerini paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, “ Her zaman ifade ettiğimiz gibi Yeni Malayaspor hepimizin göz bebeği ve ortak değerimizdir. Kulüp Başkanımız Sayın Adil Gevrek ve Yönetim Kuruluna nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Kulübümüzün başarılı olması için tüm Malatyalıların birlikte hareket etmesi gerekmektedir. Önemli olan zor ve sıkıntılı dönemde birlikte olmak, Malatya sevdası etrafında bütünleşmektir. Malatyaspor’a gönlünü ve sevdasını vermiş olan tüm hemşehrilerimizin dua ve destekleriyle bu zorlu günleri atlatacağımıza inanıyoruz. Korona virüs salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından ligin 27. haftasında oynayacağımız Kasımpaşa maçı başta olmak üzere kalan maçlar için Yeni Malatyaspor’umuza sonsuz başarılar diliyorum. Hikmet Karaman hocamıza ve futbolcu kardeşlerimizin takımı iyi noktalara taşıyacaklarına yürekten inanıyoruz. İnşallah futbolcularımızın gayreti ve çabasıyla Kasımpaşa engelini güzel bir sonuçlar aştıktan sonra yine kendi evimizde oynayacağımız Göztepe maçını da kazanarak daha güzel günlere yelken açmış olacağız. Yeter ki bizler inanalım ve takımımıza güvenelim. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta takımın iyi ve güzel bir süreç yakalaması için bugüne kadar imkanlarımız ölçüsünde desteklerimiz oldu, bundan sonrada bu düşünce ışığında desteklerimiz devam edecektir“ diye konuştu.

Süper Lig takımı Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ise, Yeni Malatyaspor’a verdiği desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

