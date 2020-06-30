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Cinayet şüphelisi 3 şahıs yakalandı

UŞAK HABERLERİ  | 30.06.2020 23:07 | Son Güncelleme

Uşak’ta bir restoranda çıkan silahlı kavga sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada cinayet şüphelisi 3 şahıs gözaltına alındı.Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Dikilitaş Mahallesi, Şeref Caddesi üzerindeki restoranda meydana geldi.

Uşak’ta bir restoranda çıkan silahlı kavga sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada cinayet şüphelisi 3 şahıs gözaltına alındı.
Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Dikilitaş Mahallesi, Şeref Caddesi üzerindeki restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işletme sahibi Ahmet Yılmaz (37) ile müşteriler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle şüpheli şahıslar, Yılmaz’a ateş açtı. Ağır yaralanan Yılmaz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kimliği tespit edilemeyen 3 şüpheli şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Polis ekiplerinin yaptığı arama sonucu Ü.Y., İ.K., G.Y. adlı 3 zanlı, akşam saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.

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