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Cinayet zanlısı adliyeye gelişinde alkışlandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 18.08.2020 15:31 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde babası ve amcasını öldüren Ersin Aydoğan’ı silahla ateş açarak öldüren Devrim K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.Olay, dün Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi sahil bandı üzerinde meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde babası ve amcasını öldüren Ersin Aydoğan’ı silahla ateş açarak öldüren Devrim K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, dün Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi sahil bandı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden izinli olarak çıkan 37 yaşındaki Ersin Aydoğan ile karşılaşan Devrim Celal K., sahilde silahını çekerek kurşun yağdırdı. Olayda Ersin Aydoğan, hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı ifadesi alınmak üzere olay yerinden zabıta aracına bindirilerek emniyete götürülürken, polis cinayette kullanılan silaha da el koydu. Devrim Celal K., Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı Devrim K., yakınları tarafından adliyeye alkışlar eşliğinde girdi. Zanlının savcılıktaki sorgusu devam ediyor.

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