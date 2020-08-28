Cinayetlere kurban giden üç kadının ismi İzmir’de ölümsüzleşti

İzmir’in Çiğli ilçesinde, kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla cinayetlere kurban giden Ceren Özdemir, Fatma Akta ve Habibe Çevik kardeşlerin isimleri iki parkta ölümsüzleştirildi. Çiğli Belediyesi, Ordu’da öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir’in adını Balatçık Mahallesi’ndeki parka, Çiğli’de öldürülen Fatma Akta ve Habibe Çevik kardeşlerin adlarını da Köyiçi Mahallesi’ndeki parka verdi. Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için cinayete kurban giden kadınların isimlerinin verildiği iki parkın açılışı nedeniyle kentte bir tören düzenlendi. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterilen açılışta, törene katılanların ateşi ölçüldü. Ayrıca törende, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla kullanılan turuncu renkli maskeler dağıtıldı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, kadın cinayetlerine dikkat çekilmesi adına iki parka kadınların adlarının verilmesinin önemini vurguladı. Öldürülen Fatma Akta’nın kızı Figen Akta da, parkın açılışına katıldı. Akta, "Annem ile teyzem aynı günde öldürüldü ve ben asla pes etmedim. Bu yüzden ona verdiğim sözü tuttum. Mezarını kazarken ona mutlu ve ayakta olacağıma söz verdim" dedi.

Başkan Gümrükçü, Ceren Özdemir’in babasıyla telefonda görüştü

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de, Ordu’da bulunan Ceren Özdemir’in babasıyla telefon görüşmesi yaptı. Baba Özdemir, “Herkese sonsuz teşekkür ederim. Benim çocuğumun isminin yaşatılması adına o parkın yapımında katkısı olan herkese minnettarım” dedi.

Başkan Gümrükçü de, "Biz acınızı paylaşıyoruz ve Ceren’i burada yaşatacağımıza söz veriyoruz" cevabını verdi.

Başkan Utku Gümrükçü, daha sonra şöyle devam etti:

"Çok zor şartlarda çalışıyoruz. Pandemi herkesi çok yordu. Pandemi ile 6 aydır uğraşıyoruz, hayatta kalma mücadelesi veriyoruz; ancak bu hayatı söndüren caniler var. Bu caniler doğuştan olmuyor. Toplum canileri oluşturuyor. Bizler de o canileri yetiştiren bataklığı kurutmak için çalışıyoruz. Figen bizim kardeşimiz ve arkasında 200 binlik bir Çiğli var. Ceren’in babasını dinledik o da tüm Türkiye’nin yüreğini acıttı. Biz erkekler kadınların bu mücadelesinde arkalarında değil, yanlarında durmalıyız, ellerini tutmalıyız ve onları desteklemeliyiz. Acısını yüreklerinde paylaşan milyonlarca yurttaşımıza bir nebze destek olabilmek için bu parkı yaptık. Yerel yönetimler olarak İstanbul Sözleşmesi için her şeyi yapacağız. Haftaya bir toplu sözleşme var ve onun içine de İstanbul Sözleşmesinde bizimle ilgili olan maddeleri eklemiş bulunuyoruz. Kadının her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz."

Törene ayrıca; CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar, İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, CHP ilçe ve kadın kolları yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

