YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Çine’de trafik kazası: 1 ölü

Çine’de trafik kazası: 1 ölü

AYDIN HABERLERİ  | 11.09.2020 17:44 | Son Güncelleme

Aydın’ın Çine ilçesinde bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

Aydın’ın Çine ilçesinde bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.
Kaza, öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı’nda bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki İsmail Bütüşaba’ya L.K idaresindeki 35 Z 7073 plakalı otomobil çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan çocuk ambulansla Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 14 yaşındaki İsmail Bütüşaba hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda... Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda...
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, bu sezondan umutlu
Yeni Malatyaspor, bu sezondan umutlu
Kayserispor’da 14 futbolcunun lisansı çıktı
Kayserispor’da 14 futbolcunun lisansı çıktı
Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret
Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
Portekiz ile eğitim köprüsü
Portekiz ile eğitim köprüsü
Süper Lig'in Ege temsilcileri, açılış maçında birbirlerine rakip olacak
Süper Lig'in Ege temsilcileri, açılış maçında birbirlerine rakip olacak

Aydın Namaz Vakitleri 11 Eylül Cuma

İmsak
05:18
Sabah
06:40
Öğle
13:10
İkindi
16:43
Akşam
19:30
Yatsı
20:48

Aydın Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Cuma

Atasoy Eczanesi
Merkez
Bilgin Eczanesi
Merkez
Menderes Eczanesi
Merkez
Şahinci Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Kusadasi
Yüce Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Yunus ve Argeş kardeşler Başkan Çerçioğlu’nun davetlisi olarak Aydın’a geldi
Yunus ve Argeş kardeşler Başkan Çerçioğlu’nun davetlisi olarak Aydın’a geldi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Başkan Kamacı, Kaset İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Başkan Kamacı, Kaset İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.