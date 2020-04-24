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Çiniyi bırakıp maske üretmeye başladılar

KÜTAHYA HABERLERİ  | 24.04.2020 13:33 | Son Güncelleme

Emet belediyesi çok amaçlı salonu maske dikimi için tahsis edilirken, malzemeleri Emet Belediyesi’nin aldığı üretim merkezinde, Emet Kadın Girişimciler Kooperatif (EMKO) üyesi gönüllü bayanlar maske üretiyor.Pandemik salgını öncesi çini üretimi yapan Emet Kadın Girşimciler Kooperatifi, salgınla birlikte maske üretimine başladığını belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, “Salgın ile birlikte halkımızın mağdur olmaması adına, belediyemizce gerekli malzemeleri temin edilen EMKO üyesi gönüllü kadınlarımız maske üretimine devam ediyorlar.

Çiniyi bırakıp maske üretmeye başladılar

Emet belediyesi çok amaçlı salonu maske dikimi için tahsis edilirken, malzemeleri Emet Belediyesi’nin aldığı üretim merkezinde, Emet Kadın Girişimciler Kooperatif (EMKO) üyesi gönüllü bayanlar maske üretiyor.
Pandemik salgını öncesi çini üretimi yapan Emet Kadın Girşimciler Kooperatifi, salgınla birlikte maske üretimine başladığını belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, “Salgın ile birlikte halkımızın mağdur olmaması adına, belediyemizce gerekli malzemeleri temin edilen EMKO üyesi gönüllü kadınlarımız maske üretimine devam ediyorlar. Belediye olarak gerek belediyemize gelen vatandaşlarımız, gerek ilçe pazarına gelen vatandaşalarımıza dağıtılan maskelerimiz burada üretiliyor. Halkımızın ve kurumlarımızın mağdur edilmemesi adına maske üretimlerimiz devam edecek. Buradan EMKO Başkanı Neslihan Türe ve gönüllü maske üretimine katılan değerli kadınlarımıza sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Sizler kendi sağlığınız ve devletimizin bekası için evde kalmaya devam edin, bizler sizin için çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz" diye konuştu.
EMKO Başkanı Neslihan Türe, yaptığı açıklamada, ’’Günde 500 maske üretiyoruz. Bende kooperatifimiz ve gönüllü kadınlarımız adına bizlere bu imkanı sunan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Burada arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden günde 500 maske üretiyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Emet halkımız sağlıkları için evlerinde kalmaya devam etsinler, bizler onla riçin maske üretmeye devam edeceğiz’’ dedi.
Üretilen maskelerin, hastanede sterilize edildikten sonra dağıtımlarının gerçekleştirildiği bildirildi.

Çiniyi bırakıp maske üretmeye başladılar

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