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Cinnet geçirdi, bıçakla eşini ve 3 çocuğunu yaraladı

23.02.2021 20:48 | Son Güncelleme:
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Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Aşağı Köşk köyünde cinnet geçiren bir kişi, eşini ve 3 çocuğunu ardından da kendisini bıçaklayarak yaraladı.Edinilen bilgilere göre, Aşağı Köşk köyünde Ş.T.

Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Aşağı Köşk köyünde cinnet geçiren bir kişi, eşini ve 3 çocuğunu ardından da kendisini bıçaklayarak yaraladı.
Edinilen bilgilere göre, Aşağı Köşk köyünde Ş.T. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet geçirip önce eşi ve 3 çocuğunu ardından kendisini bıçakla yaraladı. Evden gelen sesleri duyan komşularının 112’yi aramasıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından yaralılar ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ş.T. tedavisinin ardından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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