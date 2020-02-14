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Cinsel tacizden aranan firari jandarmadan kaçamadı

BALIKESİR HABERLERİ  | 14.02.2020 09:59 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Karesi ilçesinde 2 yıldır firari durumda bulunan ve cinsel taciz suçundan aranan zanlı jandarma tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında cinsel taciz suçundan aranan ve iki yıldır firari durumunda olan A.K.

Balıkesir’in Karesi ilçesinde 2 yıldır firari durumda bulunan ve cinsel taciz suçundan aranan zanlı jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında cinsel taciz suçundan aranan ve iki yıldır firari durumunda olan A.K. isimli şahıs İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Karesi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile müşterek yapılan çalışma sonucu Yeniköy’de yakalandı. Şüpheli şahsın sorgusu sürüyor.

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