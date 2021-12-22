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Cipin otobüse binmeye çalışanlara çarpması sonucu şoför öldü, 3 kişi yaralandı

22.12.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cipin otobüse binmeye çalışanlara çarpması sonucu şoför öldü, 3 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde cipin yolcu otobüsüne binmeye çalışanlara çarpması sonucu otobüs şoförü öldü, 3 kişi yaralandı.

İlçenin Duruca Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Irak plakalı cip, park halindeki yolcu otobüsüne binmeye çalışan personel ve yolculara çarptı.

Kazada, otobüs şoförü Erdal Elbaner'in de (40) bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Bölgeye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan şoför Elbaner müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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