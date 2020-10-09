Citroen, MyCitroen mobil uygulaması ile hayatı kolaylaştırıyor

İSTANBUL(AA) - Citroen, geliştirdiği MyCitroen uygulaması ile müşterilerinin kendi kişisel hesaplarını oluşturarak birçok çözüm ve hizmeti çevrimiçi kullanıma sunuyor.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, yeni uygulama ile Citroen, bakım, sözleşmeler, günlük sürüş bilgileri, konum belirleme, sürüş asistanı ve daha birçok özel hizmet ile hayatı kolaylaştırıyor.

Açıklamada verilen bilgilere göre, MyCitroen uygulaması, tümü sürüş alışkanlıklarına göre otomatik olarak yeniden hesaplanan, gerekli özel bakım ayrıntılarını ve son tarih hatırlatıcılarını içeren kişiselleştirilmiş bir bakım planını izleme imkanı sağlıyor.

Araç bağlı olduğunda günlük sürüş bilgileri ve ortalama yakıt tüketimi bilgisini bulup sınıflandırılabilen uygulama, "Arabamı bul" coğrafi konum özelliği ile de park edilmiş bir aracın kolayca bulunmasını sağlıyor.

Tek bir tıklamayla Citroen Assistance ile iletişime geçilebiliyor ve satış sonrası hizmetlere kolaylıkla ulaşılabiliyor. Ayrıca, tüm Citroen sürüş destek içeriklerine de erişilebiliyor.