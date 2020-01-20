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  4. ‘Çizimlerle 40 Hadis’ resim yarışması sonuçlandı

‘Çizimlerle 40 Hadis’ resim yarışması sonuçlandı

MALATYA HABERLERİ  | 20.01.2020 13:47 | Son Güncelleme

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Malatya’da ortaokul öğrencileri arasında yapılan resim yarışması sonuçlandı.Yarışmayla ilgili açıklamalarda bulunan TÜGVA Malatya İl Temsilcisi Mesut Demir, bölgede en fazla başvurunun Malatya’da olduğunu ifade ederek “Ortaokullarımızda düzenlediğimiz 5, 6, 7 ve 8.

‘Çizimlerle 40 Hadis’ resim yarışması sonuçlandı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Malatya’da ortaokul öğrencileri arasında yapılan resim yarışması sonuçlandı.
Yarışmayla ilgili açıklamalarda bulunan TÜGVA Malatya İl Temsilcisi Mesut Demir, bölgede en fazla başvurunun Malatya’da olduğunu ifade ederek “Ortaokullarımızda düzenlediğimiz 5, 6, 7 ve 8. sınıfları kapsayan ‘Çizimlerle 40 Hadis’ yarışmamız ile gençlerimiz hem hayal dünyalarını ifade etme imkanı hem de hadisleri öğrenme imkanı bulabildiler” dedi.
İçeriği ile gençlere çok yönlü bir gelişim ve destek imkanı sunan yarışmaya 700 öğrencinin başvurduğunu belirten Demiz, “Yarışma sonucunda birinci Şehit Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulumuzdan Melek Hayal Özel, ikinci Hidayet Ortaokulumuzdan Hüma Alkan ve üçüncü ise Öğretmenler Ortaokulumuzdan Hasan Akbulut olmuştur" ifadelerine yer verdi.
Demir, ödül töreninin ise önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceğini söyledi.

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