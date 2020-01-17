YURTHABER
  4. Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı galibiyetlere devam ediyor

Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı galibiyetlere devam ediyor

ŞIRNAK HABERLERİ  | 17.01.2020 09:59 | Son Güncelleme

Türkiye Erkekler Voleybol 1.

Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı galibiyetlere devam ediyor

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu’nda mücadele eden Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı deplasmanda karşılaştığı Ordu Akkuş erkek voleybol takımını 3-2’lik setlerle yendi.
2014 yılında zor şartlar altında kurulan ve kurulduğu günden bu yana hedefine yürümeye başlayan Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı ligde oynadığı son 11 maçta 9 galibiyet alarak 22 puanla ikinci sıradaki yerini korumaya devam ediyor. Ordu Akkuş erkek voleybol takımını deplasmanda 3-2 yenmenin sevinci ve mutluluğunu yaşadığını ifade eden Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı baş antrenörü Cenk Yılmaz, sezon başından bu yana çıktıkları her maçı kazanmayı hedeflediklerini belirterek "Birbirimize destek çıkarak oynadık. Bu destek ve kenetlenme sayesinde oynadığımız son 11 müsabakadan 9 galibiyet alarak gurupta 2. sırada bulunuyoruz. Amacımız ve hedefimiz süper lige çıkarak hem ilçemizin adını Türkiye’ye altın harflerle yazdırmak hem de futboldan sonra Voleybol’un güzel bir spor dalı olduğunu bölge insanına anlatmaktır" dedi.
Son iki yılda elde ettikleri tecrübeleri bugün güzel sonuçlarla süslediklerini ifade eden Yılmaz, "Oynadığımız maçlarda halkımızın ve taraftarımızın desteğini büyük ölçüde hissediyoruz. Bize verilen desteğin farkında olarak bizlerde elimizden gelen bütün çabayı göstermeye ve bu güveni boşa çıkarmamaya çalışıyoruz. Bu anlamda iç sahada oynadığımız müsabakalarda bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Davut Sinanoğlu başta olmak üzere, vefalı taraftarlarımıza ve bölge halkına vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı galibiyetlere devam ediyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bittiSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bitti
Köy okulunda drama sınıfı açıldıKöy okulunda drama sınıfı açıldı
Kaymakam Solmaz’dan öğrencilere doğum günü sürpriziKaymakam Solmaz’dan öğrencilere doğum günü sürprizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Yürüteçle hayata tutundular!

Yürüteçle hayata tutundular!

Toroslar’da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

Toroslar’da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Şırnak Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
05:51
Sabah
07:16
Öğle
12:25
İkindi
15:01
Akşam
17:24
Yatsı
18:43

Şırnak Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Fırat Eczanesi
Uludere
Doğan Eczanesi
Silopi
Nas Eczanesi
Idil
Anadolu Eczanesi
Cizre
Ensari Eczanesi
Beytussebap
Aydın Eczanesi
Merkez
Aydın Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.