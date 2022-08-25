Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Axa Sigorta Efeler Ligi takımlarından Cizre Belediyespor Voleybol Takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başladı.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre takım, Burhan Felek Vestel Spor Kompleksi'nde kampa girerek, sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

15 Eylül'de Avrupa maçlarına çıkacak voleybol takımı çalışmalarını 8 Eylül'e kadar sürdürecek.

Yeşil-kırmızılı ekip 23 Eylül'de İzmir'de başlayacak "Türkiye Kupası" ve 1 Ekim'de başlayacak lig maçları için hazırlık sürecini Cizre'de tamamlayacak.

Cizre Belediyespor Voleybol Takımı ilk hazırlık maçını 26 Ağustos'ta Galatasaray HDI Sigorta ile yapacak.



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