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Cizre polisi vatandaşlara 155 hattını anlattı

23.02.2021 16:25 | Son Güncelleme:
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Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri vatandaşlara 155 Polis İmdat Hattını ve o hattın nasıl kullanıldığına dair bilgilendirici broşürler dağıttı.Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polis memurları, ’polis görevde halk güvende’ mottosu ile Şah Mahallesi Orhan Doğan Caddesi, Hökenek, Anter ve Kaya sokakta 155 Polis İmdat Hattının ücretsiz olduğu, ihbarcının kimlik bilgilerinin gizli tutulduğu, 7 gün 24 saat kişiye ve çevresine karşı olan her olayda aranabileceği anlatıldı.

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri vatandaşlara 155 Polis İmdat Hattını ve o hattın nasıl kullanıldığına dair bilgilendirici broşürler dağıttı.
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polis memurları, ’polis görevde halk güvende’ mottosu ile Şah Mahallesi Orhan Doğan Caddesi, Hökenek, Anter ve Kaya sokakta 155 Polis İmdat Hattının ücretsiz olduğu, ihbarcının kimlik bilgilerinin gizli tutulduğu, 7 gün 24 saat kişiye ve çevresine karşı olan her olayda aranabileceği anlatıldı. Polis ekipleri, 155 Polis İmdat Hattının hangi durumlarda aranması gerektiği, arandığı zaman nelere dikkat edilmesi gerektiği, asılsız ihbarlara bulunulmaması gerektiği hakkında hem vatandaşları bilgilendirdi hem de bilgilendirici broşürler dağıttı.

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