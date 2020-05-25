YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Cizre polisinden şehit ailesine bayram ziyareti

Cizre polisinden şehit ailesine bayram ziyareti

ŞIRNAK HABERLERİ  | 25.05.2020 15:38 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğine bağlı ekipler, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailesini ziyaret etti.Cizre Emniyet Müdürü İzzet Güner’in talimatıyla her bayram olduğu gibi bu bayramda da şehit ailelerini yalnız bırakmayan polis, Şehit Polis Mustafa Karaca’nın ailesini ziyaret edip bayramını kutladı.

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğine bağlı ekipler, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailesini ziyaret etti.
Cizre Emniyet Müdürü İzzet Güner’in talimatıyla her bayram olduğu gibi bu bayramda da şehit ailelerini yalnız bırakmayan polis, Şehit Polis Mustafa Karaca’nın ailesini ziyaret edip bayramını kutladı. Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğine bağlı ekipler, 29 Ağustos 1998 tarihinde Konya’da akli dengesi bozuk olan bir şahsın çıkardığı olaya müdahale esnasında bıçaklanarak şehit olan polis memuru Mustafa Karaca’nın Cizre’de bulunan ailesini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Şehit Polis Mustafa Karaca’nın ikamet ettiği eve giden Cizre polisi şehit eşi Berivan Karaca’nın Ramazan Bayramını kutlayıp, çikolata, kolonya ve tatlı hediye etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 2 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı 2 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı
Şırnaklı Çocuklar Piyano ÖğreniyorŞırnaklı Çocuklar Piyano Öğreniyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

Bayramda onları unutmadılar

Bayramda onları unutmadılar

Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

Şırnak Namaz Vakitleri 25 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:06
Sabah
04:47
Öğle
12:12
İkindi
16:03
Akşam
19:27
Yatsı
21:01

Şırnak Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Fırat Eczanesi
Uludere
Silopi Eczanesi
Silopi
Tekçe Eczanesi
Idil
Gökalp Eczanesi
Cizre
Ensari Eczanesi
Beytussebap
Şehrinuh Eczanesi
Merkez
Şehrinuh Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Cizre Milli Eğitim Müdürlüğü berber ve kuaförlere, koruyucu siperlik dağıttı

Cizre Milli Eğitim Müdürlüğü berber ve kuaförlere, koruyucu siperlik dağıttı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Beytüşşebap’ta dev göl keşfedildi

Beytüşşebap’ta dev göl keşfedildi

Silopi’de Polis Haftası etkinliği

Silopi’de Polis Haftası etkinliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.