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Cizre’de Narko Rehber Projesiyle öğretmenlere seminer verildi

ŞIRNAK HABERLERİ  | 07.03.2020 12:45 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince milli eğitim müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmenlere yönelik uyuşturucu ile mücadele semineri verildi.Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği uyuşturucu ile mücadele eylem planı kapsamında ‘Narkorehber Eğitim Modülü’ bilgilendirme etkinliği kapsamında ilçe milli eğitim müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmenlere seminer verildi.

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince milli eğitim müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmenlere yönelik uyuşturucu ile mücadele semineri verildi.
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği uyuşturucu ile mücadele eylem planı kapsamında ‘Narkorehber Eğitim Modülü’ bilgilendirme etkinliği kapsamında ilçe milli eğitim müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmenlere seminer verildi. İçişleri Bakanlığı uyuşturucu ile mücadele uygulama politikası kapsamında eğitim camiasının uyuşturucu ile mücadelede etkin katılımının artırılması hedefi kapsamında öğretmenlere uyuşturucu ile mücadele eğitimi Hükümet Komağı Konferans Salonunda emniyet müdürlüğüne bağlı narkotik suçlarla mücadele uzmanları tarafından verildi. 150 katılımcı ile gerçekleştirilen sunumda “İki Ekmek” isimli kısa film gösterimi ile UYUMA Projesi tanıtılarak katılımcıların istek ve sorularına çözüm yolları münazara edilirken, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

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