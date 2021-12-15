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Cizre'de STK'ler ve kanaat önderleri Tahir Güven'in katledildiği saldırıyı kınadı

15.12.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güven'in oğlu Ferzan Güven: - "Terör örgütlerinin hedefinde büyük ve güçlü Türkiye'nin 2023 hedefleri var. Bu büyük hedefler engellenmeye çalışılıyor. Buna asla izin vermeyeceğiz"

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri, eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in katledildiği saldırıyı kınadı.

Tahir Güven'in Cudi Mahallesi Mercan Sokağı'nda 4 Aralık'ta otomobiline düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepkilerini dile getirmek için bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile aralarında Jirki ailesinden Tahir Adıyaman, Batuyan ailesinden Mehmet Güngör ve Tatar ailesinden Aslan Tatar'ın da bulunduğu kanaat önderleri, Cizre'deki Dörtyol Meydanı'nda bir araya geldi.

Ellerinde Türk bayrakları ile "Ülkemi seviyorum, terörü lanetliyorum", "Teröre lanet olsun", "Teröre karşı tek ses tek yürek", "Kahrolsun PKK", "Cizre teröre karşı omuz omuza" yazılı pankartlar taşıyan grup, "kahrolsun PKK", "şehitler ölmez vatan bölünmez", "PKK bitecek, acı dinecek" sloganları attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Tahir Güven'in oğlu Ferzan Güven, babasıyla gurur duyduğunu söyledi.

"Bu bölgede yaşamanın, yaşatmanın bir bedeli var. Bedeli yıllarca bölge halkımız ve tüm doğu vilayetlerimiz ödüyor ve ödemekte. En son bu bedeli bölgemizin kalabalık büyük aşiretlerinden Meman aşireti lideri Tahir Güven canıyla ödedi. Tahir Güven'in oğlu, Meman aşireti mensubu olduğumu gururla sözlerime eklemek istiyorum." diyen Güven, öldürülen kişinin Tahir Güven değil, insani değerler ve insanın yaşam hakkı olduğunu aktardı.

Güven, "Terör örgütlerinin hedefinde büyük ve güçlü Türkiye'nin 2023 hedefleri var. Bu büyük hedefler engellenmeye çalışılıyor. Buna asla izin vermeyeceğiz. Güçlü Türkiye için elbette birliğimizden, beraberliğimizden taviz vermeyeceğiz." dedi.

Herkese birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Güven, şunları kaydetti:

"Gelin tüm terör örgütlerine karşı beraber olalım, ölümlerin, terörün ve bölücü faaliyetlerin önüne geçelim. Bölge halkımız iyi bilmelidir ki terörü ve terör örgütünü meşrulaştıran kişileri lanetliyoruz. Devletimizin ve milletimizin verdiği güçle terör örgütleriyle mücadelede birliğimizi sonuna kadar sürdüreceğiz ve her zaman olduğu gibi var gücümüzle terörü lanetliyoruz. Terör ve faaliyetleri bu bölgede eğitimi, ulaşımı, ticareti ve her türlü sosyal hizmeti engellemiştir. Tahir Güvenler bu kaderi değiştirmeye çalışmış ve bunu canlarıyla ödemiştir. Yarının çocuklarını yaşatmak uğruna kendi canlarını feda etmiş, şehitlik mertebesine ulaşmıştır."

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