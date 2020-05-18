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Cizre’de yükümlülere Ramazan yardımı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 18.05.2020 15:22 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre İlçe Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı nedeniyle 50 yükümlü ailesine gıda yardımı yapıldı.Cizre’de hükümlülerin meslek sahibi yapılması, yeniden hayata kazandırılması amacıyla hayata geçirilen proje ve başarılı çalışmalarla gündeme gelen Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Ramazan ayında 50 aileye gıda yardımı yapıldı.

Cizre’de yükümlülere Ramazan yardımı

Şırnak’ın Cizre İlçe Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı nedeniyle 50 yükümlü ailesine gıda yardımı yapıldı.
Cizre’de hükümlülerin meslek sahibi yapılması, yeniden hayata kazandırılması amacıyla hayata geçirilen proje ve başarılı çalışmalarla gündeme gelen Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Ramazan ayında 50 aileye gıda yardımı yapıldı. Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yaptığı işbirliği kapsamında denetimli serbestliğe tabi olan ihtiyaç sahibi yükümlülere Ramazan ayı dolayısıyla gıda kolisi yardımı yapıldı.
Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamada Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert’in koordinatörlüğünde Cizre Kızılay Şubesi ile yapılan iş birliği sonucu denetimli serbestliğe tabi olan ihtiyaç sahibi 50 yükümlü ailesine gıda yardımı yapıldığı kaydedildi. Gıda kolilerinin denetimli serbestlikten sorumlu Cumhuriyet Savcısı Fatih Nuranioğlu’nun eşliğinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlileri tarafından yükümlülerin evlerine gidilerek ailelerine teslim edildiği ifade edildi.

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