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  4. Cizrespor- Esenler Erokspor: 0 - 0

Cizrespor- Esenler Erokspor: 0 - 0

ŞIRNAK HABERLERİ  | 18.01.2020 16:33 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 2. gurupta oynanan futbol müsabakasında Cizrespor, Esenler Erokspor ile golsüz berabere kaldı.
TFF. 3. Lig 2.gurupta Cizre Hamit Özalp Stadyumunda oynanan futbol müsabakasında Cizrespor gurubun güçlü ekiplerinden Esenler Erokspor ile karşılaştı. Cizre’de yağmurlu bir havada oynanan ve taraftarların büyük bir ilgi gösterdiği futbol müsabakasında her iki futbol takımı mutlak üç puan için sahaya çıktı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan futbol maçının ikinci yarısında daha etkin bir oyun ortaya koyan Cizrespor, yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremeyince maç golsüz eşitlikle sona erdi.
Stad: Hamit Özalp Stadyumu
Hakemler: Yusuf Aydın xx, Burak Gültek xx, Ahmet Bingöl xx
Cizrespor: Ramazan Haklı xx, Evren Horozal xx, Ercan Çapar xx (Dk.66 Mehmet Bayram x), Semih Mustafa Usta x, Oğuzhan Yıldırım x, Yusuf Kerçin xx (Dk.76 Canberk Özçakır x), Umut Dilek xxx, Şemsettin Ender Kılıç xxx, Murat Akçay x, Taner Gürsoy xx (Dk.88 Sehat Bütün?), Oğuzhan Nemli x
Esenler Erokspor: İsmet Yumakoğulları xx, Hüseyin Güngör xx, Sinan Morgil x, Erol Yükseker xx, Efe Can Çölbekler x, Abdurrahman Kuyucu xx (Dk.46 Halil Çelik x), Alper Karaman xx, Şahin Fıstıkcı xxx, Emre Şahin x (Dk.90.Haydar Deniz), Umut Pusat xx (Dk.60 Melih Kabasakal x), Erhan Karayer xx
Sarı kartlar: Murat Akçay (Cizrespor) Umut Pusat, Erol Yükseker, Melih Kabasakal (Esenler Erokspor)

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