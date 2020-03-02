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ÇKHD Başkanlığına Çiğdem Akça yeniden seçildi

ADANA HABERLERİ  | 02.03.2020 08:55 | Son Güncelleme

Adana Çocuk ve Kadın Hakları Derneği (ÇKHD) Başkanlığına Çiğdem Akça yeniden seçildi.3.

ÇKHD Başkanlığına Çiğdem Akça yeniden seçildi

Adana Çocuk ve Kadın Hakları Derneği (ÇKHD) Başkanlığına Çiğdem Akça yeniden seçildi.
3. Olağan Genel Kurulda yapılan seçimde güven tazeleyen Çiğdem Akça, "Biz hak temelli çalışan, çocuk istismarı ve aile içi şiddetle mücadele eden, mağdurdan bireysel başvuru alan ve sahada koruma- önleme çalışmaları yapan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bunun içinde yükümüz ağır. Sorunlara karşı birebir mücadele etmeli, lobi oluşturmalı, kamu ve yerel yönetimlerle birlikte hareket etmeliyiz. Bunun için iç huzurumuz çok önemli. Birlik ve beraberlik içinde yürüyeceğimize inandığım yeni yönetimimizin ve yeni dönemimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.
Çiğdem Akça başkanlığındaki Adana Çocuk ve Kadın Hakları Derneği Yönetim Kurulu, Metin Turgut, Uğur M. Kavlak, Gönül Gülşen Tolan, Nursel Soycan, Ayşegül Balıkçı, Nilgün Aşan, Hanife Özgür, İlkel Hayat Yılmaz ve Rengin Yücel’den oluştu.

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