YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Class Petrol, 50 yeni istasyonla 1000 kişiye istihdam sağlayacak

Class Petrol, 50 yeni istasyonla 1000 kişiye istihdam sağlayacak

ANKARA HABERLERİ  | 13.10.2020 12:09 | Son Güncelleme

Class Petrol, 50 yeni istasyonla 1000 kişiye istihdam sağlayacak

Naifoğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Class Petrol, 2021 yılı da dahil olmak üzere 50 yeni istasyon açarak binden fazla kişiye istihdam sağlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 50 istasyonda 2 bin 200 kişiye istihdam sağlayan şirket, bu yıl ve 2021 olmak üzere iki yıl içinde 50 yeni istasyon açarak 1000 kişiye istihdam sunmayı hedefliyor.

Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde faaliyetlerini arttırmaya devam eden Class Petrol, son olarak Alanya'da ikinci istasyonunu faaliyete geçirdi.

Şirket, yakın zamanda "İzmir Çeşme" istasyonuyla birlikte İstanbul E-5 üzerinde toplam 5 istasyonu hizmete açmayı planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Naifoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahsun Uslu, sektörde yaşanan pandemi krizinin atlatılmaya başlandığını ve yıl sonunda büyümenin gerçekleşeceğini belirterek, " 2020, dünya ve Türkiye açısından iyi bir yıl olarak başlamadı. Pandemi krizi ekonomiyi derinden etkiledi. Ancak alınan tedbirler sürecin kontrol altına alınmasına neden oldu. Biz sektör olarak bu yıl sonunda az da olsa bir büyüme bekliyoruz. Satışlarımızda artış yaşanıyor. Bu minvalde yatırımlarımıza da hız verdik." ifadelerini kullandı.

Uslu, Türkiye'nin Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi ile yepyeni bir döneme adım attığını aktararak, şunları kaydetti:

" Cumhurbaşkanımızın önderliğinde elde edilen bu zafer tarihimize altın harflerle yazılacaktır. Türk milletini gururlandıran bu tarihi başarının ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Söz konusu gelişmenin cari açıkta büyük etkisi olan enerji maliyetlerinin bertaraf edilmesi bakımından büyük önem taşıyor. Enerji kullanımında büyük ölçüde dışa bağımlı olan ülkemizin, böylesine büyük bir rezervi keşfetmesi, hem ekonomimiz açısından hem de vatandaşımızın cebi açısından büyük önem arz etmektedir. Artık Türkiye bu alanda bir üst lige çıktı diyebiliriz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Merhum Cemal Şahan vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı
Merhum Cemal Şahan vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı
Maskesiz müşteri kabul eden iş yeri 15 gün kapanacak
Maskesiz müşteri kabul eden iş yeri 15 gün kapanacak
Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
Ceyhan ve Kozan’da araç ve sürücülere 15 bin TL para cezası
Ceyhan ve Kozan’da araç ve sürücülere 15 bin TL para cezası
Gazi dedesinin diktiği çınarı yıktırmamak için imza kampanyası başlattı
Gazi dedesinin diktiği çınarı yıktırmamak için imza kampanyası başlattı

Ankara Namaz Vakitleri 13 Ekim Salı

İmsak
05:27
Sabah
06:50
Öğle
12:40
İkindi
15:47
Akşam
18:20
Yatsı
19:37

Ankara Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Salı

Alper Yüce Eczanesi
Cankaya
Ayrancı Eczanesi
Cankaya
Çetin Eczanesi
Cankaya
Güzeltepe Eczanesi
Cankaya
Hemşin Eczanesi
Cankaya
Okur Eczanesi
Cankaya
Park Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Sincan Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi yakında hizmete girecek
Sincan Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi yakında hizmete girecek
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
THY’ye 'Beypazarı' Uçağı Için Teşekkür Ziyareti
THY’ye 'Beypazarı' Uçağı Için Teşekkür Ziyareti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.