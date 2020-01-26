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Claudemir: Taraftarlarımız savaşan, savaşmayı seven bir Claudemir görecek

SİVASSPOR HABERLERİ  | 26.01.2020 17:34 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Claudemir Domingues de Souza, savaşan ve savaşmayı seven bir futbolcu olduğunu söyledi.

Claudemir, Sivasspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirtti. Büyük bir kulübe geldiğini aktaran Claudemir, takım arkadaşlarına ve kırmızı-beyazlı ekibe yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade etti.

"POZİTİF ŞEYLER BURAYA GELMEMDE ETKİLİ OLDU"

Sivasspor'a gelmeden önce kırmızı-beyazlı ekibin savunma oyuncusu Marcelo Goiano'dan bilgi aldığını dile getiren Claudemir, "Marcelo ile konuştuk, kulübün çok büyük ve oyuncularına önem veren bir yapıda olduğundan bahsetti. Takım arkadaşlarının çok sempatik ve birbirine yardımcı olan insanlar olduğunu söyledi. Şehri de methetti, Sivas insanının çok sıcak olduğunu belirtti ve halkın güler yüzlü olduğundan bahsetti. Bütün bu pozitif şeyler buraya gelmemde etkili oldu" diye konuştu.

ROBERTO CARLOS, CICINHO VE ROBINHO İLE GÖRÜŞMÜŞ

Sivasspor'u daha önce takip ettiğini söyleyen Claudemir, "Gelmeden önce Roberto Carlos, Cicinho ve Robinho ile konuştum. Onlar da burayla ilgili hep olumlu şeyler söylediler. İnsanlardan fikir aldıktan ve hep olumlu şeyler duyduktan sonra buraya gelmem benim için daha kolay oldu" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZ SAVAŞAN BİR CLAUDEMİR GÖRECEK"

Kırmızı-beyazlı ekibin ligde lider olduğuna ve şampiyonluk yolunda ilerlediğine değinen Claudemir, şunları kaydetti:

"Bunun için daha çok çalışmamız, çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Daha çok maç maç hareket etmek lazım. Her maçı kazandığımız takdirde daha iyi olacaktır. Önemli olan takım halinde hep birlikte çalışmak ve disiplinden kopmamak. Taraftarlarımız savaşan, savaşmayı seven bir Claudemir görecek. Ne kadar süre alırsam 90 dakika, 95 dakika hiç oyundan kopmadan devam eden bir Claudemir görecekler. Sonuçta giydiğim formanın hakkını vermek için elimden gelen her şeyi yapmayı tercih eden biriyim. Bu sezon da bunu göstereceğime inanıyorum."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Claudemir Domingues de Souza Demir Grup Sivasspor süperlig

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