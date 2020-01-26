Claudemir: Taraftarlarımız savaşan, savaşmayı seven bir Claudemir görecek

Claudemir, Sivasspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirtti. Büyük bir kulübe geldiğini aktaran Claudemir, takım arkadaşlarına ve kırmızı-beyazlı ekibe yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade etti.

"POZİTİF ŞEYLER BURAYA GELMEMDE ETKİLİ OLDU"

Sivasspor'a gelmeden önce kırmızı-beyazlı ekibin savunma oyuncusu Marcelo Goiano'dan bilgi aldığını dile getiren Claudemir, "Marcelo ile konuştuk, kulübün çok büyük ve oyuncularına önem veren bir yapıda olduğundan bahsetti. Takım arkadaşlarının çok sempatik ve birbirine yardımcı olan insanlar olduğunu söyledi. Şehri de methetti, Sivas insanının çok sıcak olduğunu belirtti ve halkın güler yüzlü olduğundan bahsetti. Bütün bu pozitif şeyler buraya gelmemde etkili oldu" diye konuştu.

ROBERTO CARLOS, CICINHO VE ROBINHO İLE GÖRÜŞMÜŞ

Sivasspor'u daha önce takip ettiğini söyleyen Claudemir, "Gelmeden önce Roberto Carlos, Cicinho ve Robinho ile konuştum. Onlar da burayla ilgili hep olumlu şeyler söylediler. İnsanlardan fikir aldıktan ve hep olumlu şeyler duyduktan sonra buraya gelmem benim için daha kolay oldu" ifadelerini kullandı.