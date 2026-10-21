Club Brugge - Lens Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Club Brugge ile Lens, 21 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Jan Breydel sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Club Brugge ile Lens, 21 Ekim 2026 tarihinde karşı karşıya geliyor. Her iki takım da mücadele için hazırlıklarına devam ediyor.
Club Brugge (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 6 gol yedi. (Belçika 1. Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 4 gol yedi.
Lens (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 4 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 10 puanla 8. sırada.
Lens, son 2 maçını kazanarak iyi bir form sergiliyor.
Club Brugge, son 5 maçında 5 galibiyet elde ederken, Lens son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bunun yanı sıra, Lens, son dönemlerdeki zayıf savunmasıyla dikkat çekiyor.
Club Brugge kadrosunda Joel Ordonez (Sakat - Ayak Tarak Kemiğinde Kırık) yer almıyor.
Lens kadrosunda Maik Nawrocki (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Abdallah Sima (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Ilan Jourdren (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jhoanner Chavez (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jean-Clair Todibo (Şüpheli), Ruben Aguilar (Şüpheli) ve Ismaelo Ganiou (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.
Lens kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Florian Thauvin.