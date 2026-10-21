Club Brugge - Lens Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Club Brugge 3 - 0 MS Lens

Club Brugge ile Lens, 21 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Jan Breydel sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Club Brugge ile Lens, 21 Ekim 2026 tarihinde karşı karşıya geliyor. Her iki takım da mücadele için hazırlıklarına devam ediyor.

Lig Durumu Lens 8. Fransa Ligue 1 O 7 G 3 B 1 M 3 P 10 14 Attığı Gol 11 Yediği Gol +3 Averaj Gol Durumu (Toplam) Lens 14 / 11 İç Saha / Deplasman Performansı L Lens Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 1 / 1 / 2 Gol 7 – 7

Club Brugge (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 6 gol yedi. (Belçika 1. Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 4 gol yedi.

Lens (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 4 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 10 puanla 8. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Club Brugge tüm kulvarlar Club Brugge 1-0 KSC Lokeren Belçika Kupası G

Inter 3-4 Club Brugge Şampiyonlar Ligi G

RAAL La Louviere 1-4 Club Brugge Belçika 1. Ligi G

Club Brugge 3-0 KRC Genk Belçika 1. Ligi G

Club Brugge 3-1 Antwerp Belçika 1. Ligi G Lens G G M B M tüm kulvarlar Troyes 1-3 Lens Fransa Ligue 1 G

Lens 0-2 Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi M

Lens 2-1 Olympique Lyon Fransa Ligue 1 G

Monaco 2-1 Lens Fransa Ligue 1 M

Le Mans 2-2 Lens Fransa Ligue 1 B

Lens, son 2 maçını kazanarak iyi bir form sergiliyor.

Maç öncesi değerlendirme

Club Brugge, son 5 maçında 5 galibiyet elde ederken, Lens son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bunun yanı sıra, Lens, son dönemlerdeki zayıf savunmasıyla dikkat çekiyor.

Eksik Oyuncular Club Brugge 1 eksik Joel Ordonez Lens 7 eksik Maik Nawrocki Abdallah Sima Ilan Jourdren Jhoanner Chavez Jean-Clair Todibo Ruben Aguilar Ismaelo Ganiou

Club Brugge kadrosunda Joel Ordonez (Sakat - Ayak Tarak Kemiğinde Kırık) yer almıyor.

Lens kadrosunda Maik Nawrocki (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Abdallah Sima (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Ilan Jourdren (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jhoanner Chavez (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jean-Clair Todibo (Şüpheli), Ruben Aguilar (Şüpheli) ve Ismaelo Ganiou (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Florian Thauvin Lens 3 Gol 6 Asist Franjo Ivanovic Lens 2 Gol 0 Asist Abdallah Sima Lens 1 Gol 1 Asist Ruben Aguilar Lens 1 Gol 1 Asist

Lens kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Florian Thauvin.

Canlı anlatım