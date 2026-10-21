SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi

Club Brugge - Lens Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

21 Ekim 2026'da yapılan Club Brugge - Lens müsabakası, her iki takım için de önemli bir gösterge olacak. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Club Brugge - Lens Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
Şampiyonlar Ligi
Club Brugge
3 - 0
MS
Lens
Stadyum: Jan Breydel Yayın: tabii Spor Hakem: Luis Branco Godinho

Club Brugge ile Lens, 21 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Jan Breydel sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Club Brugge ile Lens, 21 Ekim 2026 tarihinde karşı karşıya geliyor. Her iki takım da mücadele için hazırlıklarına devam ediyor.

Lig Durumu

Lens

8. Fransa Ligue 1
O
7
G
3
B
1
M
3
P
10
14
Attığı Gol
11
Yediği Gol
+3
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Lens 14 / 11

İç Saha / Deplasman Performansı

Lens Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
1 / 1 / 2
Gol
7 – 7

Club Brugge (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 6 gol yedi. (Belçika 1. Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 4 gol yedi.

Lens (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 4 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 10 puanla 8. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Club Brugge

tüm kulvarlar

  • 17.10.2026 Club Brugge 1-0 KSC Lokeren Belçika Kupası G
  • 13.10.2026 Inter 3-4 Club Brugge Şampiyonlar Ligi G
  • 10.10.2026 RAAL La Louviere 1-4 Club Brugge Belçika 1. Ligi G
  • 20.09.2026 Club Brugge 3-0 KRC Genk Belçika 1. Ligi G
  • 13.09.2026 Club Brugge 3-1 Antwerp Belçika 1. Ligi G
Lens G G M B M

tüm kulvarlar

  • 17.10.2026 Troyes 1-3 Lens Fransa Ligue 1 G
  • 13.10.2026 Lens 0-2 Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi M
  • 09.10.2026 Lens 2-1 Olympique Lyon Fransa Ligue 1 G
  • 18.09.2026 Monaco 2-1 Lens Fransa Ligue 1 M
  • 13.09.2026 Le Mans 2-2 Lens Fransa Ligue 1 B

Lens, son 2 maçını kazanarak iyi bir form sergiliyor.

Maç öncesi değerlendirme

Club Brugge, son 5 maçında 5 galibiyet elde ederken, Lens son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bunun yanı sıra, Lens, son dönemlerdeki zayıf savunmasıyla dikkat çekiyor.

Eksik Oyuncular

Club Brugge

1 eksik
Joel Ordonez Sakat Ayak Tarak Kemiğinde Kırık

Lens

7 eksik
Maik Nawrocki Sakat Ön Çapraz Bağı Yırtık
Abdallah Sima Sakat Uyluk Sakatlığı
Ilan Jourdren Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Jhoanner Chavez Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Jean-Clair Todibo Şüpheli
Ruben Aguilar Şüpheli
Ismaelo Ganiou Sakat Diz Sakatlığı

Club Brugge kadrosunda Joel Ordonez (Sakat - Ayak Tarak Kemiğinde Kırık) yer almıyor.

Lens kadrosunda Maik Nawrocki (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Abdallah Sima (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Ilan Jourdren (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jhoanner Chavez (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jean-Clair Todibo (Şüpheli), Ruben Aguilar (Şüpheli) ve Ismaelo Ganiou (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Florian Thauvin Florian Thauvin Lens 3 Gol 6 Asist
Franjo Ivanovic Franjo Ivanovic Lens 2 Gol 0 Asist
Abdallah Sima Abdallah Sima Lens 1 Gol 1 Asist
Ruben Aguilar Ruben Aguilar Lens 1 Gol 1 Asist

Lens kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Florian Thauvin.

Sıkça Sorulan Sorular
Club Brugge - Lens maçı ne zaman?

21 Ekim 2026

Club Brugge - Lens maçı saat kaçta?

22:00

Club Brugge - Lens maçı hangi kanalda?

Tabii Spor

Club Brugge - Lens maçında hangi oyuncular eksik?

Joel Ordonez, Maik Nawrocki, Abdallah Sima, Ilan Jourdren, Jhoanner Chavez, Jean-Clair Todibo, Ruben Aguilar, Ismaelo Ganiou.

Club Brugge ve Lens'in ligde kaç puanı var?

Club Brugge'un puan durumu hakkında bilgi yok, Lens ise 10 puanla 8. sırada.

Canlı anlatım

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Can Uzun transferi rekor bedelle bitiyor! 60 milyon EuroCan Uzun transferi rekor bedelle bitiyor! 60 milyon Euro
A Milli Takım’da Sergen Yalçın’ın teknik ekibi belli olduA Milli Takım’da Sergen Yalçın’ın teknik ekibi belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Club Brugge
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor! Ülkelerden peş peşe açıklama geldi: Tek tek kapatılıyor

Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor! Ülkelerden peş peşe açıklama geldi: Tek tek kapatılıyor

Eşine tavuk satan kasabı öldürdü

Eşine tavuk satan kasabı öldürdü

Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler! Arda Güler golünü attı, Arda Turan Milano'da yıkıldı: Lizbon'da büyük sürpriz!

Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler! Arda Güler golünü attı, Arda Turan Milano'da yıkıldı: Lizbon'da büyük sürpriz!

Oyunculuğu bıraktı! Önce siyasete atıldı sonra ticarete...

Oyunculuğu bıraktı! Önce siyasete atıldı sonra ticarete...

Asgari ücretli işçinin 9 milyon TL'lik arabası! 'Yemekten kısıyorum'

Asgari ücretli işçinin 9 milyon TL'lik arabası! 'Yemekten kısıyorum'

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.