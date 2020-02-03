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ÇMO Antalya Şubesi 4. Dönem Yönetim Kurulu belirlendi

ANTALYA HABERLERİ  | 03.02.2020 15:23 | Son Güncelleme

Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi 4.

ÇMO Antalya Şubesi 4. Dönem Yönetim Kurulu belirlendi

Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi 4. Dönem Yönetim Kurulu belirlendi. 4. Dönem Yönetim Kurulu, yaptığı ilk toplantıda Derya Ünver’i oy birliğiyle Başkan olarak seçti.
Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi 4. Dönem Yönetim Kurulu, 25 Ocak 2020 tarihli olağan Genel Kurulun ardından 26 Ocak 2020 tarihinde yapılan seçimle belirlendi. Üniversitede, kamuda ve özel sektörde farklı iş kollarında görev yapan, 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşan 4. Dönem Yönetim Kurulu, Antalya, Burdur ve Isparta’daki üyelerini ve öğrenci üyelerini temsil etmek üzere görev aldı. 4. Dönem Yönetim Kurulu, yaptığı ilk toplantıda Derya Ünver’i oy birliğiyle Başkan olarak seçti. 2016-2018 döneminde Şube komisyon çalışmalarında yer alan ve 2018-2020 döneminde Şube Sekreteri olarak görev alan Ünver, 2016-2019 yılları arasında Antalya Kent Konseyinde ÇMO Antalya Şubesini temsilen Çevre Çalışma Grubu’nun başkanlık görevini üstlendi.

"14 kişilik uzman bir ekibin sinerjisi"
Başkan Ünver konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "ÇMO Antalya Şubemizin 4. Dönem Genel Kurulu ve seçim sürecini Antalya’nın geleneğine uygun olarak birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirdik. 2020-2022 dönemi içerisinde, 2 yıl şubemizi temsil edecek olan yeni Yönetim Kurulunu ve ÇMO Genel Merkez Yönetim Kurulunu belirleyecek olan delegeleri seçmiş olduk. 4. Dönem Yönetim Kurulu, tüm üyelerimizin istek ve taleplerini dile getirebilecek, mesleki haklarımızın iyileşmesine katkı sağlayabilecek, bölgemizdeki çevre sorunlarına çözüm önerileri üretebilecek farklı yaş gruplarından, farklı alanlarda uzmanlaşmış ve ekip ruhunu kaybetmeden aldığı sorumluluğun bilincinde olan 14 kişilik uzman bir ekibin sinerjisi ile yoluna daha güçlü olarak devam edecektir" diye belirtti.

"Çevre sorunlarına çözüm önerileri üreteceğiz"
Bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Ünver, "‘Biz Birlikte Güçlüyüz’ prensibiyle çıktığımız bu yolda şubemize ve mesleğimize katkı sağlayacak tüm üyelerimizle işbirliği içerisinde projelerimizi gerçekleştirecek ve Çevre Mühendislerinin uzmanlık alanlarında tek söz hakkının Çevre Mühendislerine ait olması için üzerimize düşen tüm sorumluluğu yerine getireceğiz. Bölgemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak için etkinlik alanımızda yer alan Antalya, Burdur ve Isparta illerinde yapılan ve yapılacak olan faaliyetlerin çevresel etkilerini mühendislik disiplini içerisinde değerlendirip, tüm paydaşlarla bir araya gelerek çevre sorunlarına çözüm önerileri üreteceğiz. Çevre bilincinin toplumun tüm kesimlerine kazandırılması için yoğun gayret göstereceğiz. Bizler ilkelerimizle, hedeflerimizle, azmimizle; mesleğimiz, meslektaşımız, ülkemiz ve hatta yaşadığımız bu gezegen için aldığımız eğitimin bizlere verdiği sorumluluğu ÇMO Antalya Şubesi çatısı altında yerine getirmeye devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

ÇMO Antalya Şubesi 4. Dönem Yönetim Kurulu belirlendi

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