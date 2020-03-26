YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Çocuğa yönelik şiddet ve çocuğun cinsel istismarı suçları infaz indirimi kapsamına alınmamalıdır

Çocuğa yönelik şiddet ve çocuğun cinsel istismarı suçları infaz indirimi kapsamına alınmamalıdır

ERZİNCAN HABERLERİ  | 26.03.2020 17:04 | Son Güncelleme

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, “Çocuğa yönelik şiddet ve çocuğun cinsel istismarı suçları infaz indirimi kapsamına alınmamalıdır” dedi.Yıllardır çocuk hakları ihlallerinin önüne geçilmesi için mücadele veren Türkiye Barolar Birliği ve barolar olarak, birkaç gündür infaz yasası üzerinde değişiklik yapılmasına ilişkin çalışmaları bu yönden endişe ile izlediklerini kaydeden Aktürk, “Çocuğun cinsel istismarı suçları ile üstsoya, altsoya, eşe, kardeşe, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarının faillerinin cezalarının hapishanedeki infaz sürelerini azaltacak bir değişiklik düşünülüyorsa, bunu doğru bulmuyoruz.

Çocuğa yönelik şiddet ve çocuğun cinsel istismarı suçları infaz indirimi kapsamına alınmamalıdır

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, “Çocuğa yönelik şiddet ve çocuğun cinsel istismarı suçları infaz indirimi kapsamına alınmamalıdır” dedi.
Yıllardır çocuk hakları ihlallerinin önüne geçilmesi için mücadele veren Türkiye Barolar Birliği ve barolar olarak, birkaç gündür infaz yasası üzerinde değişiklik yapılmasına ilişkin çalışmaları bu yönden endişe ile izlediklerini kaydeden Aktürk, “Çocuğun cinsel istismarı suçları ile üstsoya, altsoya, eşe, kardeşe, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarının faillerinin cezalarının hapishanedeki infaz sürelerini azaltacak bir değişiklik düşünülüyorsa, bunu doğru bulmuyoruz. Böyle bir değişikliğin toplumun her kesimden büyük tepki alacağını biliyoruz. Konu çocuklar ve şiddet mağduru kadınlarla doğrudan ilgili olduğu için tüm milletvekilleri ile siyasi partilere geç olmadan hatırlatma gereğini duyuyoruz. Bu suçlardan verilen mahkumiyet kararlarında yıllar içinde gözle görülür bir artış var iken, infaz indiriminin kapsamına alınmaları cezaların caydırıcılığına zarar verecektir.” diye konuştu.
Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, ülkenin virüs salgını ile topyekun mücadele halindeyken bu şekilde bir değişikliği tartışmanın dahi toplumu böleceğini düşündüklerini ifade ederek, “Buna neden olacak girişimlerden özenle kaçınılması gerektiğinin bilinmesini istiyoruz. Böyle bir düzenlemenin tüm mağdurlar açısından telafisi imkansız bir haksızlık anlamına geleceğini, onların hukuki güvenliğine ve hukuka olan inançlarına ağır şekilde zarar vereceğini hatırlatıyoruz.
Biz çocuk ve kadın hakları savunucuları olarak çocuğa ve kadına yönelik şiddet uygulayanların, çocukları ve kadınları cinsel olarak istismar edenlerin fail olarak aramızda dolaşmasını istemiyoruz. Toplumun çok geniş kesimlerinin de bunu istemediğini biliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü
Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktuYavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir’de orman yangını

Balıkesir’de orman yangını

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Eskişehir Garı'nda termal kameralı koronavirüs önlemi

Eskişehir Garı'nda termal kameralı koronavirüs önlemi

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Jandarmadan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım

Jandarmadan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım

Virüs tüm şirketleri vurdu, onlar boş durmuyor

Virüs tüm şirketleri vurdu, onlar boş durmuyor

Erzincan Namaz Vakitleri 26 Mart Perşembe

İmsak
04:44
Sabah
06:09
Öğle
12:33
İkindi
16:02
Akşam
18:47
Yatsı
20:06

Erzincan Nöbetçi Eczaneler26 Mart Perşembe

Güler Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Erzincan Milletvekili Karaman’ın acı günü

Erzincan Milletvekili Karaman’ın acı günü

Erzincan İl Özel İdaresi korona virüse karşı dezenfekte edildi

Erzincan İl Özel İdaresi korona virüse karşı dezenfekte edildi

Limon’dan mülk sahiplerine korona virüs çağrısı

Limon’dan mülk sahiplerine korona virüs çağrısı

Kaymakam Dede Musa Baştürk, Erzincan’da son yolculuğuna uğurlandı

Kaymakam Dede Musa Baştürk, Erzincan’da son yolculuğuna uğurlandı

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.