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Çocuğunu alan çarşıya koştu

KİLİS HABERLERİ  | 05.06.2020 15:32 | Son Güncelleme

Kilis’te 0-18 yaş arası çocukların sokağa çıkmasına izi verilmesi ile birlikte çocuğunu alan aileler, çarşıya çıkınca sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te de 0-18 yaş grubunun sokağa çıkmasına izin verilmesinden sonra anne ve babalar çocuklarını yanlarına alıp sokağa çıktı.

Kilis’te 0-18 yaş arası çocukların sokağa çıkmasına izi verilmesi ile birlikte çocuğunu alan aileler, çarşıya çıkınca sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te de 0-18 yaş grubunun sokağa çıkmasına izin verilmesinden sonra anne ve babalar çocuklarını yanlarına alıp sokağa çıktı. Kilis kent merkezinde yoğunluk yaşanırken, bazı aileler çocukları ile alışveriş yaparken, bazıları da çarşılarda çocuklarını gezdirdiler. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kentte, vatandaşların tedbirlere uymadıkları gözlendi.

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